Zamenite samo jedan sastojak u ruskoj salati, ukus ostaje isti, a mnogo je zdravija!

Zamenite samo jedan sastojak u ruskoj salati i biće mnogo zdravija, gastroenterolog savetuje da upotrebite jogurt za preliv. Ukus salate ostaće isti a jelo će učiniti zdravijim.

Svaka praznična trpeza je nepotpuna ako se na njoj ne nađe ruska salata. Međutim, nijedna domaćica na našim prostorima ne pravi je po originalnom receptu.

Prva ruska salata pojavila se oko 1860. godine u kuhinji kuvara belgijskog porekla po imenu Lusijen Olivije, glavnog kuvara “Ermitaža”, jednog od najpopularnijih restorana u Moskvi. Nije dugo trebalo da ova salata opčini Ruse, a potom i ceo svet.

Tačan recept bio je Lucijenova strogo čuvana tajna, ali se pouzdano zna da je u njoj bilo mesa tetreba, goveđeg jezika, kavijara, zelene salate, jastogovog repa, kapara i dimljene pačetine. Naravno, i ime je zapravo dobila po njemu – Olivijeova salata.

Međutim, ruska salata, poznatija i kao „Olivije“ sadrži tri sastojka koja predstavljaju ozbiljnu pretnju po ljudsko telo, upozorava gastroenterolog Marina Horol.

Kako je primetila, ova salata od krompira je štetna jer sadrži veliki broj sastojaka koji zahtevaju različite enzime za varenje, što predstavlja poteškoće za pankreas.

Osim toga, začinjena je majonezom, koji je visokokaloričan. To je svojevrsni udarac po jetru, pankreas i žučnu kesu.

Treće štetno svojstvo jeste i razmnožavanje mikroorganizama u salati koja često ostaje na sobnoj temperaturi i preko noći.

– Početkom januara imamo najviše trovanja i pankreatitisa – dodala je dr Horol.

Kako ona ističe, rusku salatu treba jesti na dan pripreme i to u malim količinama od samo nekoliko kašika. Za preliv radije odaberite jogurt – neće promeniti ukus, ali će jelo učiniti zdravijim.

(Telegraf.rs)

