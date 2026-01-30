Započnite dan „pustinjskim mlekom“: Samo 4 ploda ovog voća dnevno jača organizam

Voće su nazvali „pustinjskim mlekom“ s obzirom da u pustinjama nemaju mleka, a ovaj plod ima dosta sličnih sastojaka

Voće koje zovu pustinjsko mleko? Da, u pitanju urme, koje imaju neverovatne sastojke osim bakra, kalijuma, mangana, vlakana, magnezijuma i vitamina B6 sadrže i skoro sve vitamine.

Evo šta bi se desilo da jedete urme svaki dan.

Veoma su hranljive i zdrave! Urme su voće jednako dobre za probavu i probleme sa hemoroidima. Možete ih dodavati u doručak, koristiti kao poslasticu ili užinu. U svakom slučaju brzo ćete osetiti pozitivan uticaj ovog voća.

S obzirom da u pustinjama nisu imali dovoljno mleka, ali jesu urmi, nazvali su ih pustinjsko mleko, jer imaju dosta sličnih sastojaka i nutrijenata poput mleka. Urme poboljšavaju probavni sistem, ukoliko imate problema sa probavom, stalan zatvor nutricionisti preporučuju urme pored toga one leče probleme kao što su hemoroidi.

Ublažavaju bolove

U urmama se nalazi mnogo magnezijuma, tako da može ublažiti bol i pomoći kod otoka ali takođe smanjiti arterijsku upalu i rizik od srčanih bolesti, artritis.

Voće zdravo i za trudnice

Žene koje su testirane su imale manje bolova tokom porođaja u koliko su za vreme trudnoće konzumirate urme.

Pomaže kod zatvora

Osim što sprečavaju dijareju, urme rešavaju i problem sa zatvorom.

Čuva vitku liniju

Ako želite da sprečite gomilanje masnih naslaga, potrudite se da svakog dana pojedete nekoliko urmi na prazan stomak, piše „HealthyDefinition“. Ali, pazite da ne preterujete sa urmama – prepune su šećera.

Pomaže kod visokog holesterola

Urme dokazano stabilizuju nivo lošeg holesterola, tako što čiste krvne sudove i imaju moć da spreče formiranje ugrušaka.

