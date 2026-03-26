Zašto bi stariji od 60 godina trebalo da jedu šljive? Doktorka otkriva poseban razlog

Šljive su voće bogato hranjivim materijama i mogu biti korisne za ljude svih starosnih grupa, a posebno za starije od 60 godina.

Doktorka Margarita Koroleva navela je jedan poseban razlog zbog kojega bi ljudi stariji od 60 godina trebalo da jedu šljive, a to je da to voće jača imunološki sistem, kao i što poboljša rad creva.

Ljudi u starijoj životnoj dobi često imaju problem sa slabom pokretljivošću creva i neredovnom probavom. Budući da neretko pate od zatvora, šljive bi svakako trebalo da uvrste u ishranu jer su one prirodni laksativ. To je najveći razlog zašto bi stariji od 60 godina trebalo da ih uvrste u redovan jelovnik.

Još neki dobri razlozi za konzumaciju šljiva

1. Antioksidansi

Šljive sadrže antioksidanse poput vitamina C i E i fenolnih jedinjenja. Antioksidansi pomažu u neutralizaciji slobodnih radikala u jelu, što može pomoći u smanjenju stresa i rizika od određenih bolesti povezanih sa starenjem.

2. Zdravlje kostiju

Stariji ljudi često su osetljiviji na gubitak mineralne gustoće kostiju, što može dovesti do osteoporoze. Šljive sadrže određene minerale poput kalijuma i boroma koji podržavaju zdravlje kostiju.

3. Vitamini i minerali

Šljive sadrže niz vitamina i minerala, uključujući vitamin K (važan za zgrušavanje krvi i zdravlje kostiju), vitamin A (važan za vid i imunološki sistem), kalijum (za regulaciju pritiska) i gvožđe (za zdravu proizvodnju krvi).

4. Niski glikemijski indeks

Šljive imaju relativno nizak glikemijski indeks, što znači da ne uzrokuju brz skok nivoa šećera u krvi. Ovo je posebno važno za starije osobe koje mogu biti osetljive na dijabetes tipa 2 i probleme s regulacijom šećera u krvi.

5. Hidratacija

Starije osobe često su podložnije dehidraciji. Šljive sadrže značajnu količinu vode, što može doprineti hidrataciji organizma.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

