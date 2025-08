Zašto je teže smršati ako ste prešli 50-tu? Promenite ovih 5 ključnih navika u ishrani, bićete i vitki i zdravi

Verovatno ste primetili da je skidanje kilograma postalo teže nakon što ste ušli u pedesete, niste ništa umislili. Gubitak kilograma može biti izazov u bilo kojoj starosnoj dobi, ali nakon pedesete mnogi uoče da je bitka s vagom postala osetno teža. Kad nastupi menopauza, čini se da se kilogrami „lepe“ neslućenom brzinom i da je nemoguće otarasiti ih se. Način, ipak, postoji, navode na sajtu „Eat this“.

Nutricionistkinje Tami Lakatos Šejms, Lisi Lakatos i Liza Jang otkrivaju pet navika koje bi trebalo svakodnevno sprovoditi kako bi neželjeni kilogrami nestali.

1. Uključite od 20 do 30 grama proteina po obroku

Proteini su najbolji saveznici u programu mršavljenja. Oni održavaju stabilan nivo šećera u krvi i drže sitost. Pored toga, proteini su zaslužni za izgradnju i očuvanje mišića, a što je u telu veći procenat mišićne mase to je manji procenat masti. Konačno, proteini „spaljuju“ mnogo više kalorija nego što to mogu da učine masti.

Zato nutricionistkinje Lakatos predlažu da dodate barem od 20 do 30 grama proteina svakom obroku.

I nutricionistkinja Liza Jang predlaže svakodnevni unos proteina u svrhu mršavljenja posle 50. godine života.

– Veći unos proteina ne samo da će vam pomoći da smršate, već će biti koristan za očuvanje mišićne mase – objašnjava nutricionista Jang.

2. Pre obroka pojedite salatu

Već je poznato da je konzumiranje povrća bez skroba odličan način da započnete obrok. Naime, na ovaj način održavate nivo šećera u krvi stabilnim, a uz to ćete pojesti manje glavnog jela, jer će želudac poslati mozgu signal da je sit.

Istraživanja potvrđuju koliko su vlakna, kojima je salata bogata, korisna za gubljenje viška kilograma. U studiji objavljenoj u časopisu The Journal of Nutrition navedeno je da je povećanje unosa vlakana za četiri grama svakog dana tokom šest meseci povezano sa dodatnih 1,5 kilograma izgubljene težine.

3. Kuvajte

U vreme kad nam je hrana uvek nadohvat ruke i kad možemo da naručimo gotova jela, sve je manje onih koji se opredeljuju za kuvanje. To, upozorava nutricionistkinja Jang, nije dobro rešenje, posebno ako imate više od 50 godina i pokušavate da smršate.

– Istraživanja pokazuju da ćete lakše smršati ukoliko kuvate, jer možete da preuzmete kontrolu nad veličinom porcije i istovremeno tačno znate koliko ste kojih sastojaka uneli – objašnjava nutricionista Jang.

4. Jedite više voća i povrća

Što više vlakana u ishrani, to brže kilogrami idu dole.

– Kad krenete u nabavku, neka najveći deo vaše potrošačke korpe zauzmu sveže voće i povrće – savetuje nutricionista i objašnjava:

– Voće i povrće je bogato vlaknima i hranljivim materijama, a nema mnogo kalorija. Osobe koje jedu više voća i povrća imaju manji obim struka, manje telesne masti i manje kilograma.

5. Jedite neprerađene ugljene hidrate

Rafinisani ugljeni hidrati nalaze se u pekarskim proizvodima, belom hlebu, kolačima i krekerima i brzo dižu šećer u krvi.

– Ništa ne povećava tako brzo šećer u krvi kao što to čine visoko rafinisani ugljeni hidrati. Telo ih prepoznaje kao šećer i reaguje oslobađanjem veće količine insulina da bi snizilo šećer u krvi – objašnjavaju nutricionistkinje Lakatos.

Njihov predlog je da se u borbi protiv viška kilograma i očuvanja zdravlja radije opredelite za neprerađene ugljene hidrate poput žitarica sa ljuskom.

(Krstarica/Ona.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com