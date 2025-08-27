Zašto treba svako jutro da pojedete jednu jabuku? Evo kako to utiče na vaš organizam

Jabuke su među najomiljenijim voćem na svetu. Skoro 100 miliona tona jabuka se proizvodi širom sveta svake godine. Dolaze u raznim bojama, ukusima i teksturama i odavno se povezuju sa zdravim načinom života.

Čuvena izreka „Jedna jabuka na dan, tera doktora iz kuće van“ potiče od malo duže velške poslovice iz 1866. godine: „Pojedi jabuku pre spavanja i držaćeš doktora podalje.“

Jabuke su bez sumnje jedno od najkorisnijih voća koje možemo uključiti u našu svakodnevnu ishranu, a jesen je pravo vreme za uživanje u obilju jabuka, kada su na raspolaganju najrazličitije sorte, koje tada sazrevaju prirodnim putem. Iako smo navikli na njihovu dostupnost u prodavnicama tokom cele godine, što je moguće zahvaljujući skladištenju i savremenim tehnikama gajenja, jesen je vreme kada se bere najviše sorti. U ovo vreme jabuke su najukusnije i najkvalitetnije jer se nisu dugo čuvale.

Ove čudesne plodove karakterišu brojne prednosti:

– Obiluju dijetalnim vlaknima koja održavaju osećaj sitosti i podržavaju zdravu probavu.

– Bogate su antioksidansima, što može pomoći u prevenciji različitih bolesti.

– Vitamin C u njima jača imuni sistem i štiti nas od prehlada i gripa.

– Kalijum u jabukama održava hidrataciju i daje nam energiju.

– Sadrže i vitamine A i B6.

– Jabuka je idealna opcija za lagani, niskokalorični među obrok.

Ali, postoji važno pitanje: Kada je pravo vreme za konzumiranje ovog čudotvornog voća?

Najlošije vreme za jabuke je noću, kada naš metabolizam opada i telo se priprema za odmor. U tom periodu, naše telo nije u stanju da efikasno razgradi hranljive sastojke iz jabuke, što može rezultirati njihovim gubitkom.

Zašto je onda jutro najbolje vreme za jabuke?

Jutro je savršeno vreme za uživanje u jabukama iz više razloga. Osim što smanjuju rizik od raznih bolesti i pomažu u održavanju zdrave težine, konzumiranje jabuka ujutro može nas održati aktivnima tokom celog dana. Takođe, njihov visok sadržaj vlakana pomaže u održavanju dugotrajnog osećaja sitosti.

Ipak, pazite na to kada ih jedete!

Iako jutro može biti idealno vreme za jabuke, postoje i drugi trenuci tokom dana kada bi trebalo da budete oprezni. Na primer, konzumiranje jabuka nakon vežbanja može biti kontraproduktivno jer telo tada traži proteine i ugljene hidrate za oporavak mišića i obnovu energije. Umesto toga, pružite telu hranljive sastojke koje mu je potrebno nakon treninga.

