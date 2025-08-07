Zašto žene od 40+ godina treba češće da jedu smokve? Evo kod kojih zdravstvenih problema mogu da pomognu

Smokve su omiljeno letnje voće – slatke, sočne i pune vlakana. Bogate su vitaminima A, B i C, kao i kalcijumom, magnezijumom i kalijumom. Mnogi ih smatraju prirodnim lekom za probavu, ali nisu bez rizika.

Ova moćna i hranljiva voćka koja može da se jede osušena, u džemu, slatkom i sveža. Sada je sezona ovog voća, a smokva se smatra najzdravijom voćkom s obzirom da za njeno gajenje nije potrebno tretiranje pesticidima.

Smokve su plod drveta fikusa koji pripada porodici dudova (Moraceae), jedinstvenog, slatkog ukusa, meke i žvakaće teksture, i ispunjene su blago hrskavim, jestivim semenkama. Sveže smokve su nežne i lako kvarljive, pa se često suše da bi se sačuvale, a njihovim sušenjem dobija se slatko i hranljivo suvo voće u kojem se može uživati tokom cele godine, piše Good Food.

Samo jedna porcija od 80 g svežih smokava se računa kao jedna od pet dnevnih porcija voća i povrća, što je oko dva ploda srednje veličine, a 30 g suvih smokava se računa kao jedna od pet dnevnih porcija jer je ekvivalentno 80 g svežeg voća .

Kada pročitate sve zdravstvene dobrobiti konzumiranja smokvi, počećete da je jedete već danas.

Evo kod kojih bolesti može da pomogne smokva:

Seksualne disfunkcije

Zatvora/opstipacija

Lošeg varenja

Dijabetesa

Kašlja/Bronhitisa/Astme

Srčanih bolesti

Visokog nivoa holesterola

Anemije

Visokog krvnog pritiska

Sveže smokve vam takođe mogu pomoći da brzo i zdravo povratite težinu nakon bolesti.

Smokve su bogate hranljivim materijama kao što su vitamini A, B1, B2, C, kalcijum, gvožđe, magnezijum, fosfor, mangan, natrijum, kalijum, hlor i dijetetska vlakna.

Pektin, koji se nalazi u smokvama, može da apsorbuje holesterol i pomogne u njegovom izlučivanju iz organizma.

Bogate su vlaknima, za koja nutricionisti tvrde da mogu pomoći u sprečavanju određenih maligniteta. Vlakna mogu učiniti da se telo oseća sito i korisna su za gubitak težine. Podstiču redovno pražnjenje creva i sprečavaju zatvor.

Sušene smokve sadrže više kalcijuma nego bilo koje drugo voće. Samo četvrtina šolje sadrži 100 mg kalcijuma. Sadržaj kalcijuma u suvim smokvama može pomoći u poboljšanju zdravlja noktiju, smirivanju nerava i jačanju kostiju bez izazivanja ikakvih negativnih nuspojava.

Sušene smokve sadrže dovoljno kalijuma da pomognu u snižavanju krvnog pritiska. Kalijum deluje kao vazodilatator, smanjujući opterećenje krvnih sudova i arterija. Smanjuje verovatnoću moždanog udara, srčanog udara i ateroskleroze smanjenjem verovatnoće koronarne bolesti srca.

Upotreba smokava može pomoći da koža izgleda mlađe i blistavije. Njihov visok sadržaj omega-3 masnih kiselina hrani kožu, bori se protiv znakova starenja i smanjuje pojavu akni. Smokve mogu održavati kožu hidriranom zbog svojih antiinflamatornih jedinjenja.

Suva smokva može sadržati dva procenta dnevne potrebe za gvožđem. Gvožđe je vitalni mineral koji transportuje hemoglobin po celom telu. Jedenje smokava je prirodan način za indirektno povećanje nivoa hemoglobina u telu, posebno kod anemičnih pacijenata.

Smokve su dobra opcija za dodavanje u ishranu osobama sa dijabetesom. Smokve bogate dijetetskim vlaknima podstiču sporu apsorpciju i varenje šećera u telu. Ova osobina se preporučuje osobama sa dijabetesom tipa II i onima koji su u riziku od razvoja dijabetesa tipa II.

Poznato je da su antioksidanti dobijeni iz voća efikasniji od antioksidanata dobijenih iz povrća, posebno kada je u pitanju zaštita zdravlja očiju. Da biste se zaštitili od bolesti žutih pega (makularna degeneracija), jedite redovno sušene smokve.

Sok od smokve se tradicionalno koristi za lečenje kašlja i prehlade. Verovatno ima mukolitička svojstva.

Prema medicinskim studijama, etanolni ekstrakti listova smokve imaju snažno antipiretsko dejstvo. Kaže se da je njegovo dejstvo efikasnije od većine komercijalnih antipiretika jer traje duže od pet sati.

Visoka količina vitamina B6 u smokvama povećava nivo serotonina, koji je odgovoran za poboljšanje raspoloženja, a istovremeno snižava nivo holesterola.

Smokve mogu pomoći kod nesanice. Sadrže hranljivu materiju triptofan. Ovo podstiče dobar san i pomaže mozgu da pravilno koristi šećere. Podstiče i stimuliše dobru cirkulaciju u celom telu.

Pošto su smokve bogate antioksidansima, vitaminima i mineralima, one pružaju iznenadni nalet energije ili izdržljivosti, pomažući u sprečavanju problema, kao što su erektilna disfunkcija i nedostatak izdržljivosti tokom seksualnog odnosa. Smokve je najbolje konzumirati nakon što se potope u mleko preko noći kako bi se lečili seksualni problemi.

Negativni efekti konzumiranja smokvi

Pošto smokve sadrže mnogo vlakana, previše konzumiranja može izazvati dijareju .

. Smokve imaju mnogo kalorija, tako da konzumiranje velike količine neće pomoći u gubitku težine.

Osobe koje su alergične na gumeni lateks ili polen breze mogu biti alergične na smokve.

Smokve sadrže mnogo vitamina K. Osobe koje uzimaju lekove za razređivanje krvi treba da se konsultuju sa svojim lekarom pre nego što ih uključe u ishranu.

