Zbog ove greške salata gubi sve vitamine – a pravimo je svaki dan

Mislite da jedete zdravo? Ova sitnica u salati briše sve što ste pokušali da sačuvate.

Ako salatu začinite pre nego što dodate povrće, većina vitamina se bukvalno „izgubi“ – jer ulje i so razbijaju strukturu svežih sastojaka i sprečavaju njihovu apsorpciju.

Zvuči kao sitnica, ali upravo ta navika – da prvo sipamo ulje, sirće ili limun, pa tek onda dodamo povrće – može da nas liši svih onih vitamina zbog kojih salatu i pravimo. I da, radimo to skoro svaki dan.

Zašto salata gubi vitamine ako je pogrešno začinimo?

Zato što neki začini, posebno so i kiseline, razbijaju ćelijske zidove povrća i „izvlače“ vodu i nutrijente pre nego što ih telo uopšte dobije.

Kada se povrće pomeša sa uljem i kiselinom pre nego što se isecka ili posluži, dolazi do oksidacije – što znači da vitamini C, B i folna kiselina bukvalno nestanu pre nego što ih unesemo.

Kako pravilno začiniti salatu da zadrži sve vitamine?

Najvažnije je da ne začinjavate praznu činiju. Evo tačnog redosleda:

1. Prvo ubacite sveže povrće – oprano i iseckano.

2. Dodajte začine tek kad je salata spremna za posluženje.

3. Ulje ide poslednje – da „zaključa“ vitamine i spreči oksidaciju.

4. Ako koristite limun ili sirće, dodajte ih umereno i neposredno pre jela.

Koje povrće najviše gubi vitamine zbog pogrešnog začinjavanja?

Paradajz – gubi likopen i vitamin C

– gubi likopen i vitamin C Zelena salata – gubi folnu kiselinu

– gubi folnu kiselinu Paprika – gubi vitamin B6

– gubi vitamin B6 Kupus – gubi antioksidanse

Zato je važno da salatu ne „kupamo“ u začinima pre nego što je povrće uopšte u činiji.

Kako da proveriš da li pravilno začinjuješ salatu?

– Ako salata brzo pusti vodu, ima „mokar“ ukus i gubi boju – verovatno ste je začinili prerano.

– Ako povrće ostane hrskavo, boje intenzivne, a ukus pun – radite to kako treba.

Salata nije samo ritual – ona je izvor zdravlja. Ali samo ako je pravilno pripremimo. Sitna greška u redosledu začina može da nas liši svega što smo želeli da unesemo. Zato sledeći put, kad krenete da pravite salatu, setite se: prvo povrće, pa začini – nikako obrnuto.

Najčešća pitanja koja svi zaboravimo da postavimo

Da li je bolje koristiti maslinovo ulje ili suncokretovo?

– Maslinovo ulje je stabilnije i bolje čuva vitamine, ali i suncokretovo može da posluži ako se doda na kraju.

Da li limun može da uništi vitamine?

– Može, ako se doda prerano. Koristite ga kao završni dodir, neposredno pre jela.

Mogu li da začinim salatu unapred, pa da je jedem kasnije?

– Ne preporučuje se. Najbolje je da začinite neposredno pre konzumacije.

Da li ovo važi i za voćne salate?

– Da, naročito ako dodajete limun ili med – oni menjaju strukturu voća ako stoje predugo.

Kako da salata ostane sveža duže?

– Držite je u zatvorenoj posudi, bez začina, u frižideru. Začinite je tek kad je izvadite.

Podeli ovaj tekst sa nekim ko salatu pravi „napamet“ – možda mu promeni zdravlje!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com