Zbog ove namirnice ste bolesni svake jeseni: Uništava imunitet, a jedete je svaki dan!

Imunitet vam slabi svake jeseni? Prerađeni šećeri, koje svakodnevno unosite, slabe vaš imunitet i čine vas ranjivim na grip.

Svake jeseni vas pogađa grip? Prerađeni šećeri, koje svakodnevno jedete, uništavaju vaš imunitet – vreme je da ih izbacite iz ishrane

Svake jeseni se pitate zašto ste opet bolesni, ali razlog nije hladno vreme – već prerađeni šećeri koje konzumirate gotovo svakodnevno. Ovi beli otrovi, skriveni u popularnim namirnicama poput slatkiša, gaziranih pića i peciva, aktivno sabotiraju vaš imunološki sistem, čineći vas ranjivim na prehlade i grip.

Kako namirnica koju volite sabotira bela krvna zrnca

Vaše telo se bori, ali ga sami razoružavate! Već 50 grama prerađenog šećera privremeno smanjuje sposobnost belih krvnih zrnaca da uništavaju viruse i bakterije. Zamislite: samo jedna čaša gaziranog soka ili nekoliko kolačića može učiniti da vaš organizam postane potpuno neotporan u narednih nekoliko sati. Dok drugi čekaju da se razbole, vi možete preduprediti problem.

Posledice koje izazivaju prerađeni šećeri

Mnogi ne povezuju ove simptome sa šećerom, pa problem traje godinama. To je opasna zabluda! Problem traje sve dok ne prepoznate da je namirnica koju jedete svaki dan vaš tihi neprijatelj, što dovodi do sledećih ozbiljnih posledica: Česte prehlade i grip, Pad energije i koncentracije, Spor oporavak od bolesti i Povećan rizik od upalnih procesa.

Brzi koraci za spašavanje imuniteta

Već danas možete napraviti dramatičnu razliku: smanjite ili privremeno izbacite prerađene šećere. Zamenite ih hranljivim alternativama: sveže voće bogato vitaminom C, povrće koje direktno jača imunitet, probiotici koji podržavaju crevnu mikrofloru i proteini koji pomažu regeneraciju tela. Čak i nekoliko dana sa smanjenim unosom šećera može doneti bolju energiju i otporniji organizam.

Promena koju ćete osetiti već za nekoliko dana

Ljudi koji primene ove korake primećuju dramatične promene. Očekujte manje prehlada i gripova, više energije i bolju koncentraciju, stabilniji i jači imunitet i bolje raspoloženje i brži oporavak. Vaš organizam će biti spreman da se bori protiv sezonskih izazova bez nepotrebnog opterećenja od šećera.

Podelite ovaj tekst sa prijateljima i porodicom da i oni zaštite svoj imunitet i prekinu ovu sabotažu!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com