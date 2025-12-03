Zdrav doručak koji vam  uništava zdravlje: Nemojte ga ovako jesti!

Ovas je jedna od najzdravijih namirnica, ali kupovna ovsena kaša može da bude nezdrava, objašnjavaju stručnjaci.

Može da bude loša po vaše zdravlje. Ovsena kaša koju ovako pripremite nije više zdrav doručak.

Ako želite da unosite više vlakana, možda imate problem s varenjem ili biste jednostavno hteli da se rešite kojeg kilograma viška, verovatno doručkujete ovsenu kašu.

Ali, znajte da mnogi proizvodi na kojima ponosno piše da sadrže dodata vlakna kriju gomilu kalorija i štetnih sastojaka! Jedan od njih je i kupovna ovsene kaše koju mnogi jedu za doručak.

„Brze ovsene kaše prave se od ovsenih pahuljica koje su skuvane na pari i opet osušene, ali obično imaju i neki dodati ukus kao što su cimet, čokolada ili voćna aroma“, rekla je nutricionistkinja Lisa Hajim.

Ovas jeste jedna od najzdravijih namirnica. Ali ne kada joj se doda gomila šećera i soli da bi imala ukus, kao i veštačke boje i ukusi kojima tu nije mesto.

„Ovakve kaše imaju visok glikemijski indeks, što znači da vam od njih šećer u krvi brzo skače. To je naročito zabrinjavajuće ako imate dijabetes ili ste u predijabetičnom stanju“, rekla je Lisa Hajim.

Ako želite da budete sigurni da imate zdrav doručak, napravite sami ovsenu kašu. Dodajte joj sveže voće, jogurt i popijte zeleni čaj. To je najbolji način da unesete vlakna, vitamine i minerale i rešite se kilograma viška.

