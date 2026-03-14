Zdrav i ukusan doručak za samo 5 minuta, i kada ste kod kuće i kada žurite na posao (recepti)

Ideje za zdrav i ukusan doručak važne su zbog toga što ga onda spremamo brzo. Sastojke uglavnom imamo kod kuće i samo treba imati ideju.

Bilo da spremate brz obrok pre posla, nešto fino deci za užinu ili doručak koji će “izgurati” ceo dan, evo ideja za zdrav i ukusan doručak za 5 minuta, koji možete brzo da pripremite.

Kada smo kod kuće, a naročito kada žurimo na posao, ideje za zdrav i ukusan doručak za samo 5 minuta su važan preduslov da ga završimo brzo, a hranimo se zdravo. Ovaj brzi i izdašni doručak idealan je za užurbano jutro. Sastojci koje imate u kući uvek su na dohvat ruke, a recepti je jednostavni.

Zato smo nekoliko najboljih ideja za najbrži zdrav doručak izdvojili za vas.

Kajgana sa spanaćem i integralnim tostom

Priprema: 7 minuta

Umutite 2 jaja i 4 kašike polu-obranog mleka (i ukoliko volite dodajte 1 prstohvat crnog bibera) i ispecite kao kajganu na malo ulja. Poslužite jaja na 2 kriške integralnog tosta sa šakom (oko 40g) spanaća. Po ukusu, možete ih posuti i sa malo mladog luka. Spanać možete sitno da iseckate i da dodate jajima pre pečenja.

Ukoliko ne stižete da pojedete kod kuće, ovaj zdrav doručak možete da napravite i kao sendvič i ponesete na posao.

Sendvič sa ćuretinom ili lososom

Priprema: 5 minuta

Integralnu kiflu presecite na pola. Premažite jednu polovinu sa nemasnim krem sirom. Preko ovog namaza stavite parče ćurećih prsa ili dimljenog lososa i preko njega iscedite malo limuna. Prekrijte zelenom salatom i/ili paradajzom i preklopite drugom polovinom kifle.

Makarone sa tunjevinom

Priprema: 10 minuta

Skuvajte 100g (integralnih) makarona. Jednu manju konzervu tunjevine u maslinovom ulju izvadite u činiju (neoceđenu, sa uljem) i usitnite viljuškom, dodajte jedan isečeni mladi luk, naseckajte nekoliko maslina, kiselih krastavaca i čeri paradajza. Gotove makarone procedite i spojite sa smesom od tunjevine.

Ove makarone mogu da se jedu tople i hladne, sa dodatkom još povrća po ukusu.

Ukoliko niste ljubitelj tunjevine, možete da je zamenite piletinom ili makarone jedete bez mesa, samo sa povrćem uz dodatak kuvanog jajeta, mocarele ili feta sira iseckanog na kockice.

Sezonska salata

Priprema: 5 minuta

Povrće po izboru (npr. 1 šargarepa, 3 rotkvice, 4-5 listova zelene salate, 1 mladi luk) dobro operite i seckajte. Pomešajte u staklenoj posudi sa poklopcem povrće, dodajte 1-2 kašike semenki lana, začinite sokom od pola limuna i malo soli. Posudu poklopite i salata je spremna za nošenje na posao i idealan zdrav doručak. Uz salatu pojedite parče dvopeka ili integralnog hleba.

Od povrća, zavisno od ukusa i sezone, možete da stavite i paradajz, spanać, krastavac, čak i neko voće, npr. jabuku, krušku, lubenicu, dinju, grožđe, kao i kockice sira. Ja volim kada je šarena! Salata može da se pripremi i uveče i ostavi u frižideru.

Pirinač sa piletinom

Priprema: 10 minuta

Skuvajte šolju integralnog pirinča i povrće po želji (iseckanu šargarepu, malo graška, kukuruza šećerca, crvenog pasulja… ) i prohladite. U pirinač dodajte parče grilovane piletine iseckane na kockice i skuvano povrće. Pomešajte pola čaše kiselog mleka sa pola kašičice senfa i prelijte preko smese sa pirinčem. I ovde možete da koriste različito povrće, čak i sveže.

Voćni frape sa jogurtom

Priprema: 5 minuta

Uzeti jednu bananu, 140 g smrznutog jagodičastog voća ili šumskih plodova, 40g nemasnog jogurta i oko 100 ml soka od pomorandže. Bananu i bobice stavite u blender i mutite dok ne dobijete glatku kašu. Zatim sipajte jogurt i po želji sok od narandže, u zavisnosti koliku gustinu i količinu želite da postignete.

Musli sa jogurtom ili mlekom

Priprema: 3 minuta

Kupovni musli je pun šećera, pa je bolje da žitarice sami iskombinujete. Kupite po 100 g ovsenih, ječmenih i raženih pahuljica i 200g mlevenog lana (bogato je omega-3 masnim kiselinama i dobro je za probavu, možete po 1-2 kašičice da dodate u svaki doručak).

Pomešajte sve u jednoj tegli. Ova količina biće dovoljna za 4-5 doručka. U tanjir sipajte žitarice, pomešajte sa jogurtom ili mlekom i sačekajte 15 minuta. Pojedite sa jednom bananom ili šakom jagodičastog voća. U musli možete da dodate i suvo grožđe, lešnike, orahe…

Slatka ovsena kaša

I ovde su kombinacije gotovo neograničene, a ovaj zdrav i ukusan doručak, osim što je hranljiv, daje energiju i pokreće metabolizam, brzo i lako se priprema, pa je zgodan za pripremanje i u kancelariji.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

