Zdravija od lososa, a tri puta jeftinija: Ova riba je najbolja hrana za srce i mozak koju možete kupiti

Najbolja hrana za srce i mozak nalazi se u vašoj lokalnoj ribarnici. Saznajte zašto je ova namirnica superiorna i počnite da štedite odmah.

Najbolja hrana za srce i mozak je namirnica koju verovatno zaobilazite u širokom luku dok cene lososa i skupih suplemenata vrtoglavo rastu. Većina ljudi veruje da je očuvanje vitalnosti privilegija onih sa dubokim džepom, ali istina je da vam promiče riba koja je tri puta jeftinija, a nutritivno daleko moćnija. Da li ćete reagovati na vreme ili ćete čekati da vaše srce i krvni sudovi pošalju prvi ozbiljan signal za uzbunu?

Ova potcenjena plava riba sa naših prostora – skuša – predstavlja najkoncentrovaniji izvor onoga što vašem organizmu najviše nedostaje. Iako često zapostavljena u senci egzotičnih vrsta, ona je jedini pravi odgovor na pitanje šta je zapravo najbolja hrana za srce i mozak.

Maksimalna zaštita krvnih sudova uz minimalan trošak

U profesionalnim krugovima važi pravilo da indeks omega-3 masnih kiselina direktno predviđa dugovečnost. Skuša sadrži više ovih kiselina nego većina uzgojenih lososa, koji su često hranjeni veštačkim bojama i antibioticima. Redovna konzumacija skuše direktno utiče na elastičnost arterija i smanjenje nivoa triglicerida u krvi.

Ono što se često previđa je činjenica da skuša sadrži značajnu količinu selena i vitamina D. Ovi mikronutrijenti su ključni za imunološki sistem, ali i za prevenciju upalnih procesa koji vode ka hroničnim bolestima. Praksa pokazuje da samo dva obroka ove ribe nedeljno mogu drastično popraviti vaš lipidni profil.

Kako da podmladite svoje kognitivne funkcije

Vaš mozak se sastoji od skoro 60% masti. Kada mu uskratite kvalitetno „gorivo“, fokus opada, a rizik od degenerativnih promena raste. Najbolja hrana za srce i mozak deluje tako što smanjuje oksidativni stres u neuronima.

Poboljšana memorija: Masne kiseline iz skuše jačaju sinapse.

Emocionalna stabilnost: Postoji direktna korelacija između unosa omega-3 i smanjenja simptoma depresije.

Bolja koncentracija: Proteini visoke biološke vrednosti omogućavaju stabilnu energiju tokom dana.

Zašto stručnjaci biraju skušu pre nego suplemente

Mnogi pokušavaju da nadoknade nedostatke kapsulama ribljeg ulja. Međutim, apsorpcija nutrijenata iz celovite hrane je neuporedivo efikasnija. Skuša je „čista“ riba jer ima kratak životni vek, pa ne akumulira živu u meri u kojoj to čine tuna ili sabljarka.

Najbolja hrana za srce i mozak je najefikasnija kada se priprema na žaru ili u rerni sa maslinovim uljem i belim lukom. Izbegavajte prženje u dubokom ulju, jer visoke temperature uništavaju dragocene masne kiseline koje su vam neophodne za preživljavanje u stresnom okruženju.

Sve što treba da znate

1. Koliko često treba jesti skušu?

– Stručnjaci preporučuju konzumaciju dva do tri puta nedeljno kako bi se postigao optimalan nivo omega-3 masnih kiselina u organizmu.

2. Da li je konzervisana skuša podjednako zdrava kao sveža?

– Konzervisana skuša zadržava većinu minerala i omega-3 kiselina, ali je važno birati onu u sopstvenom soku ili maslinovom ulju, bez suvišnih aditiva.

3. Kome se posebno preporučuje najbolja hrana za srce i mozak?

– Posebno je značajna za osobe sa hipertenzijom, studente koji su pod intelektualnim naporom i starije osobe radi prevencije demencije.

Šta vi mislite – da li je visoka cena ribe u marketima samo izgovor da se hranimo nezdravo, ili smo jednostavno zaboravili na vrednost pristupačnih namirnica poput skuše? Pišite nam u komentarima!

