Zdravo, a smaže se za tren! Ne treba vam ni šećer ni brašno, a prave se za 5 minuta

Ukusan i zdrav dezert koji se pravi brzo, a dobar je i da se ponese.

Predstavljamo vam recept za zdrave energetske kuglice koje će vas oduševiti svojim ukusom i jednostavnošću pripreme. Zaboravite na šećer i brašno, ove poslastice su potpuno prirodne i spremne su za samo pet minuta!

Sastojci:

– 200 g urmi

– 50 g badema, oraha ili drugih orašastih plodova

– 20 g suvog voća (brusnice, suvo grožđe)

– 1 kašika kokosovog ulja

– 50 g usitnjenih orašastih plodova za dekoraciju

– nekoliko kašika vode po potrebi

Priprema:

U blenderu ili multipraktiku ubacite urme, 50 g orašastih plodova, 50 g suvog voća i kašiku kokosovog ulja. Blendajte dok ne dobijete glatku smesu koju možete oblikovati u kuglice.

Ukoliko je smesa suva, dodajte nekoliko kašika vode i ponovo izblendajte.

Kada ste napravili kuglice, uvaljajte ih u usitnjene orašaste plodove za dodatni ukus i dekoraciju. Takođe, možete eksperimentisati sa kombinacijom badema, pistaća i oraha, ili koristiti kokos, susam ili kakaov prah.

I to je to! Vaše zdrave energetske kuglice su spremne za uživanje. Uživajte u svakom zalogaju!

