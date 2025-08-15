Zdravo, ali pogrešno: Ovaj doručak svi hvale, a zapravo ti pravi haos u stomaku

Misliš da započinješ dan kako treba? Ovaj doručak se godinama promoviše kao zdrav izbor, ali nutricionisti upozoravaju: može izazvati nadutost, pad energije i hormonski disbalans. Ako ti stomak „luduje“ već oko podneva, možda je vreme da proveriš šta zapravo jedeš.

Zvuči kao savršen početak dana: činija granole, malo jogurta, par bobica za boju. Instagram voli, nutricionisti hvale, a ti se osećaš kao da si uradio nešto dobro za sebe. Ali… da li si stvarno?

Granola – skriveni šećerni udar

Većina kupovne granole sadrži više šećera nego čokoladni kolač. Da, ozbiljno. Pogledaj deklaraciju – šećer, med, sirup, pa još sušeno voće koje je dodatno zaslađeno. Tvoj stomak to ne vidi kao zdrav obrok, već kao napad. Rezultat? Nadutost, pad energije, i osećaj da ti je stomak „težak kao kamen“.

Jogurt – nije svaki isti

Ako koristiš voćni jogurt, verovatno unosiš dodatne šećere i veštačke arome. Čak i „light“ verzije često imaju zaslađivače koji mogu poremetiti crevnu floru. Bolja opcija je običan, punomasni jogurt bez dodataka – ali i tu treba paziti na količinu.

Voće – da, ali ne u svakoj kombinaciji

Voće je zdravo, ali kada ga pomešaš sa žitaricama i mlečnim proizvodima, može izazvati fermentaciju u stomaku. To znači gasovi, nelagodnost i osećaj kao da ti doručak „radi protiv tebe“.

Šta je zapravo dobar doručak?

Ne moraš da se odrekneš svega – samo napravi pametnije izbore. Jaja, avokado, integralni hleb, povrće, pa čak i domaća ovsena kaša bez dodatog šećera – to su obroci koji te hrane, a ne sabotiraju.

Ne veruj svemu što izgleda zdravo

Doručak je temelj dana. Ako ti stomak već ujutru šalje SOS, vreme je da preispitaš šta mu daješ. Zdravlje ne dolazi iz marketinške ambalaže, već iz iskrenog odnosa prema svom telu.

