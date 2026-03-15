Zeleni ili crni čaj – znate li koji je zdraviji?

I zeleni i crni čaj nude razne zdravstvene benefite, od zaštite srčanog mišića do jačanja imunološkog sistema. Birate li zeleni ili crni čaj?

Zeleni ili crni čaj – koji je zdraviji? Postoji mnogo čajeva koji su korisni za zdravlje, uključujući zeleni čaj i crni čaj. I crni i zeleni čaj prave se od lišća biljke Camellia sinensis.

Zabluda da su crni i zeleni čaj isti napitak, sačinjen od istih biljaka, stvarnost je drugačija. Ovo su potpuno različiti čajevi, ali su i jedan i drugi puni lekovitih svojstava. Pogledajte neke razlike između njih kako biste odlučili koja je zdravija i više odgovara vašem zdravstvenom stanju.

Zeleni ili crni čaj? Obe vrste čajeva imaju neke zajedničke zdravstvene benefite. I crni i zeleni čaj sastoje se od moćnih jedinjenja koja nude razne zdravstvene dobrobiti. Oba pomažu da vaš imunološki sistem bude zdrav, pomažu u gubitku kilograma i pomažu u održavanju kardiovaskularnog zdravlja. Evo nekoliko razlika između dve vrste čaja.

Zeleni čaj

Što se tiče prikupljanja čaja, listovi zelenog čaja nisu oksidisani i zagrevaju se da bi se sprečila oksidacija. U pogledu količine kofeina prisutnog u zelenom čaju, on sadrži jednu četvrtinu količine kofeina prisutnog u kafi, što ga čini zdravijom alternativom.

Takođe, pomaže u gubitku kilograma. Kofein i katehini, koji su prisutni u ovom čaju ubrzavaju metabolizam i mogu pomoći telu da sagori masnoće brzo i efikasno.

Kako biste savršeno skuvali zeleni čaj, uzmite 220 mililitara vode i nakon što proključa, dodajte 2 grama listova zelenog čaja. Pustite da se kuva 2 do 3 minuta i procedite.

Crni čaj

Crni čaj se proizvodi valjanjem listova i izlaganjem vazduhu kako bi započeo proces oksidacije. Takođe, listovi crnog čaja se beru i suše kako bi se smanjio sadržaj vlage.

Crni čaj ima veći nivo kofeina u poređenju sa zelenim čajem. Sadrži 1/3 količine kofeina prisutnog u kafi. Budući da sadrži visoku količinu kofeina, efikasan je u povećanju protoka krvi i u poboljšanju koncentracije i fokusa.

Da biste skuvali crni čaj, uzmite 220 mililitara vode. Kada voda prokuva, dodajte 2 grama listova crnog čaja i pustite da se kuva 3 do 4 minuta. Listove procedite i poslužite.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

