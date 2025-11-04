Želite da doživite stotu? Jedna porcija ove salate dnevno i garantovano čuvate zdravlje i život

Želite da doživite stotu? Jedna porcija kiselog kupusa dnevno jača imunitet, čuva creva i garantuje dug život. Trik naših baka!

Tajna dugovečnosti naših predaka! Jedna namirnica pomaže da doživite stotu – kiseli kupus je najzdravija salata, garantuje dug život i topi masne naslage.

Naše bake i dede su svaki dan tokom zimskih dana, ovu namirnicu imali na jelovniku. To nije bila samo tradicija – bila je to garancija dugovečnosti.

Tajna dugovečnosti: Zašto je kiseli kupus najzdravija salata?

Prednost kiselog kupusa se nalazi u visokom procentu vitamina C. To nije sve. Kiseli kupus je popularan protiv mamurluka, ali najvažnije je da je izuzetno dobar za zdravlje tela. Samo 100 grama kiselog kupusa sadrži 20 miligrama vitamina C.

To jača imunu odbranu i sprečava rano starenje ćelija i tkiva. Kiseli kupus takođe sadrži vitamine A, K i složene vitamine grupe B. Ove supstance sprečavaju brojne gastrointestinalne patologije (na primer čir na želucu i dvanaestopalačnom crevu).

Čistač tela: Ključan je za gubitak kilograma i holesterol

Kiseli kupus snižava holesterol u krvi i sprečava pojavu malignih ćelija. Odličan je kao dijetetski proizvod jer sadrži tartronsku kiselinu koja sprečava stvaranje masnih naslaga.

BITNO: Kiseli kupus je zdraviji od svežeg, zbog procesa fermentacije koji višestruko uvećava broj probiotika.

Recept

Potrebno je:

2 glavice kupusa

6 većih šargarepa

so (40 gr po 1kg povrća)

voda

Priprema:

Kupus izrendajte, a zatim i šargarepu. Izmešajte povrće pa stavljajte u plastično bure. Red povrća, pa red soli. Zatim nalijte kupus sa vodom, toliko da ogrezne. Pritisnite povrće poklopcem pa kamenom kako bi se lepo sleglo. Zatim ostavite da ukisne. Nakon par dana proverite, ako se pojavi pena na kupusu, pokupite je.

Kad se kupus i šargarepa ukisele, služite salatu. Nema zdravijeg obroka od ovog!

