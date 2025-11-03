Žena je punih 70 dana jela samo sardine: Svi su joj se čudili, a evo šta je prava istina! (video)

Džejn je objasnila da se odlučila za sardina dijetu nakon što joj prethodni režim ishrane više nije pomagao da smrša, piše Daily Mail.

Bolničarka Džejn, visoka 152 cm, imala je 82 kilograma i suočavala se sa bolovima u stopalu zbog prekomerne težine, koju je dobila tokom godine dana loše ishrane – iako je bila na dijeti sa malo ugljenih hidrata, unosila je previše kalorija jedući velike količine mesa. U želji da smanji težinu i ublaži tegobe, odlučila se za neuobičajenu dijetu: počela je svakodnevno da jede četiri konzerve sardina.

Prema rečima doktorke Anet Bosvort, specijaliste interne medicine, ova promena dovela je do iznenađujućih rezultata – za samo dva i po meseca Džejn je smršala 13,5 kilograma i primetno su se smanjili bolovi koje je ranije imala. Sardine, bogate proteinima, zdravim mastima i mikronutrijentima, pokazale su se kao ključ njene transformacije.

Kada je sa porodicom i prijateljima prvi put razgovarala o ideji ishrane koja uključuje samo sardine, mislili su da je „luda“.

Džejn je objasnila da se odlučila za sardina dijetu nakon što joj prethodni režim ishrane više nije pomagao da smrša, piše Dail Mail.

Dijeta sa sardinama

Njena ishrana sastojala se od četiri konzerve sardina dnevno, zajedno sa dve kašike vrste biljnog ulja zvanog MCT uz svaki obrok. MCT ulje je laboratorijski napravljena supstanca bez ukusa isceđena iz palminih koštica i kokosa.

U razgovoru sa doktorkom Anet Bosvort je otkrila šta joj se desilo nakon što je 70 dana jela samo sardine.

Strogo je kontrolisala da dnevno ne unese više od 1.500 kalorija.

Opisujući svoju ishranu, Džejn je rekla da je prvu konzervu sardina jela ujutru u 8h.

U vreme ručka, oko 12h, porcija se duplira, te je jela dve konzerve sardina zajedno sa četiri kašike MCT ulja.

Poslednji obrok imala je pre 15h, kada bi pojela poslednju konzervu sardine.

Šta se dogodilo posle 70 dana

„Sardine su zadovoljile moju glad. Nisam imala potrebu da se pitam kada će sledeći obrok“, priča Džejn.

„Nisam morala da trčim do frižidera“, dodaje.

Džejn je tokom eksperimenta svakodnevno merila šećer u krvi i tvrdi da je posle samo pet dana „nivo pao u zdraviju kategoriju“ – sa 9 mmol/l na između 6 i 7 mmol/l. Osim toga, ublažila je bolove u stopalima.

Na kraju je dodala da sardine uopšte nisu dosadne i da je srećna što često jede ribu.

„Nisam završila – nastaviću dalje“, poručila je.

