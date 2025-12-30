Žena koja je raspametila internet: Baš niko ne može da pogodi koliko godina ima, a ovo je njena tajna

Ova žena pokazuje svetu kako se bori protiv starenja. Ona veruje da izgleda bolje nego sa 50 godina, što se možete i sami uveriti

Telo ove žene je takođe vitko i zategnuto – i rekla je da je to kako kaže zahvaljujući jednoj namirnici

Ova žena od 93 godine pokazuje svetu kako se bori protiv starenja. Ona veruje da izgleda bolje nego sa 50 godina, a sve je to zahvaljujući nekim svojim pravilima kojih se bez izuzetka pridržava.

Velnes konsultant, koji se nalazi pod profilom @colostrum.health na TikTok-u odlučila podeliti savete kako u starosti zadržati mladolikost. Ne samo tela, već i duha.

„Ovo je pet holističkih zdravstvenih tajni zbog kojih sa 93 godine izgledam mlađe nego sa 50 godina“, napisala je ova žena. Najviše na njenoj listi bio je tonik za vitalnost i imunitet. Naime, ona pije sok od đumbira i limuna svako jutro na prazan stomak.

Saveti ove žene

Ako imate problema sa ožiljcima od akni ili tamnim flekama na koži, njen savet je nanošenje sirovog krompira. Nanosi se na područja dva puta dnevno smanjuje nepravilnosti kože. Osim kože, ovoj ženi zdrava je i kosa. „Domaće ulje ruzmarina je jedini način da vratite zdravu kosu ako ste je ikada farbali ili izbeljivali“, rekla je ona, Tvrdi da je metoda daleko bolja od proizvoda kupljenih u prodavnici.

Telo ove žene je vitko i zategnuto – i rekla je da je to, kako kaže, zahvaljujući mleku, piše vecernji.hr.

„Kravlje mleko ima najmoćniji oblik hranljivih sastojaka koji mi je pomogao da održim zdravu težinu. Isto tako i da prestanem da se nadimam. Ako bih morala da izaberem jednu stvar kojoj dugujem zdravlje i lepotu, onda je to“, dodaje ova vanvremenska žena, prenosi Sun.

A pošto se i ona iznutra dobro oseća, otkrila je kako to uspeva da održava.

„Ako se borite da održite visok nivo energije i fokusirate se tokom dana, kafa od pečuraka će vam promeniti život“, preporučuje ova žena.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com