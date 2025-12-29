„Zimska mešavina“ ubija želju za slatkišima: Dodajte prstohvat u kafu i ubrzaćete mršavljenje i varenje

Dodajte samo prstohvat zimskih začina u kafu ili čaj – neće vam biti potrebni slatkiši, a creva će vam raditi kao sat.
Reč je o mešavini zimskih začina za medenjake. Cimet topi masti, đumbir greje i ubrzava creva, a miks uveče deluje kao prirodno sredstvo za spavanje.
Mnogi ljudi osećaju žudnju za slatkišima, posebno u vreme praznika kada nas sa svih strana i sa svih ekrana napadaju primamljive poslastice. Jaka želja za slatkim jeste problem ovog veka, ali postoje arome i ukusi koji se najčeše dodaju prazničnim kolačićima i medenjacima, a koji nam zapravo mogu pomoći da suzbijemo potrbu za šećerom, da zagrejemo telo, ubrzamo sistem za varenje i samim time topljenje kilograma.
Na Zapadu je popularna zimska mešavina začina koja se dodaje medenjacima, a čiji je bogat sastav ima brojne blagodeti – samo je potrebno dodati prstohvat ili kašičicu popularne mešavine u jutarnju kafu ili čaj i vaše telo će vam biti zahvalno iz više razloga, prenosi Sensa.
Mešavina zimskih začina koje ljudi povezuju sa periodom oko novogodišnjih i božićnih praznika jeste kombinacija najmanje nekoliko sastojaka i najčešće uključuje:
– cimet
– đumbir
– kardamom
– karanfilić
– muskatni orah
– anis
– korijander
– crni biber
– aleva paprika
Vreme je da jedinstvenu mešavinu češće koristite, a dobra ideja je da sami napravite mešavinu začina.
Koristi mešavine zimskih začina za medenjake su neverovatne, pa bi trebalo da ih uključite u ishranu ne samo za praznike.
Prijatna aroma koja evocira toplinu doma je jedna stvar, a vredan pažnje zbog svojih raznovrsnih svojstava. Svaki sastojak ima korisna svojstva, a njegovo uključivanje u ishranu neće biti izazov. Jednostavno dodajte ravnu kašičicu u šolju kafe ili čaja. Proverite takođe koji su najbolji začini za ravan stomak.
Bolji ukus kafe uz zimsku mešavinu
Dodavanje mešavine začina u jutarnji napitak je verovatno najlakši način da uvedete ove vredne hranljive materije u svoju ishranu. Takođe dodaje dubok, začinjen ukus kafi i čaju.
Napitak ubrzava sagorevanje masti.
– Cimet, karanfilić i kardamom imaju antiinflamatorna svojstva.
– Đumbir i karanfilić poboljšavaju mikrocirkulaciju.
– Kardamom ima efekat zagrevanja.
– Antioksidansi u začinima štite telo od oksidativnog stresa.
– Svi sastojci u aromatičnoj mešavini podstiču sistem za varenje.
– Đumbir pomaže u varenju masti i ublažava mučninu, što ga čini odličnim saveznikom za one koji umeju da preteruju za stolom.
– Kardamom i karanfilić smanjuju nadimanje, dok cimet ima antibakterijska i antiinflamatorna svojstva.
Održavaju ravnotežu crevne mikroflore i varenja.
Mešavina najviše pomaže u suzbijanju želje za slatkišima, što olakšava kontrolu želje za hranom i gubitak težine.
Pijte ga uveče i zaboravićete na nesanicu – deluje kao prirodni hormon spavanja. Proverite kako još zimi možete da popravite ritam spavanja.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com