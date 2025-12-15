Zimska mešavina za kolače ubija želju za slatkišima: Dodajte prstohvat u kafu i ubrzaćete mršavljenje i varenje

Na Zapadu je popularna zimska mešavina začina koja se dodaje medenjacima, a čiji je bogat sastav ima brojne blagodeti

Dodajte samo prstohvat zimskih začina u kafu ili čaj – neće vam biti potrebni slatkiši, a creva će vam raditi kao sat.

Reč je o mešavini zimskih začina za medenjake. Cimet topi masti, đumbir greje i ubrzava creva, a miks uveče deluje kao prirodno sredstvo za spavanje.

Mnogi ljudi osećaju žudnju za slatkišima, posebno u vreme praznika kada nas sa svih strana i sa svih ekrana napadaju primamljive poslastice. Jaka želja za slatkim jeste problem ovog veka, ali postoje arome i ukusi koji se najčeše dodaju prazničnim kolačićima i medenjacima, a koji nam zapravo mogu pomoći da suzbijemo potrbu za šećerom, da zagrejemo telo, ubrzamo sistem za varenje i samim time topljenje kilograma.

Na Zapadu je popularna zimska mešavina začina koja se dodaje medenjacima, a čiji je bogat sastav ima brojne blagodeti – samo je potrebno dodati prstohvat ili kašičicu popularne mešavine u jutarnju kafu ili čaj i vaše telo će vam biti zahvalno iz više razloga, prenosi Sensa.

Mešavina zimskih začina koje ljudi povezuju sa periodom oko novogodišnjih i božićnih praznika jeste kombinacija najmanje nekoliko sastojaka i najčešće uključuje:

– cimet

– đumbir

– kardamom

– karanfilić

– muskatni orah

– anis

– korijander

– crni biber

– aleva paprika

Vreme je da jedinstvenu mešavinu češće koristite, a dobra ideja je da sami napravite mešavinu začina.

Koristi mešavine zimskih začina za medenjake su neverovatne, pa bi trebalo da ih uključite u ishranu ne samo za praznike.

Prijatna aroma koja evocira toplinu doma je jedna stvar, a vredan pažnje zbog svojih raznovrsnih svojstava. Svaki sastojak ima korisna svojstva, a njegovo uključivanje u ishranu neće biti izazov. Jednostavno dodajte ravnu kašičicu u šolju kafe ili čaja. Proverite takođe koji su najbolji začini za ravan stomak.

Bolji ukus kafe uz zimsku mešavinu

Dodavanje mešavine začina u jutarnji napitak je verovatno najlakši način da uvedete ove vredne hranljive materije u svoju ishranu. Takođe dodaje dubok, začinjen ukus kafi i čaju.

Napitak ubrzava sagorevanje masti.

– Cimet, karanfilić i kardamom imaju antiinflamatorna svojstva.

– Đumbir i karanfilić poboljšavaju mikrocirkulaciju.

– Kardamom ima efekat zagrevanja.

– Antioksidansi u začinima štite telo od oksidativnog stresa.

– Svi ​​sastojci u aromatičnoj mešavini podstiču sistem za varenje.

– Đumbir pomaže u varenju masti i ublažava mučninu, što ga čini odličnim saveznikom za one koji umeju da preteruju za stolom.

– Kardamom i karanfilić smanjuju nadimanje, dok cimet ima antibakterijska i antiinflamatorna svojstva.

Održavaju ravnotežu crevne mikroflore i varenja.

Mešavina najviše pomaže u suzbijanju želje za slatkišima, što olakšava kontrolu želje za hranom i gubitak težine.

Pijte ga uveče i zaboravićete na nesanicu – deluje kao prirodni hormon spavanja. Proverite kako još zimi možete da popravite ritam spavanja.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com