Živećete duže ako jedete ovo jeftino jelo za doručak: Prodaje se skoro svuda

Da li znate koja hrana za dugovečnost košta malo, a vredi bogatstvo? Otkrijte tajnu plavih zona i promenite svoje zdravlje.

Često mislimo da je tajna zdravlja u skupim suplementima ili egzotičnim bobicama, ali istina je mnogo jednostavnija. Prava hrana za dugovečnost verovatno već stoji u vašem kuhinjskom ormariću, zaboravljena negde iza testenine. U pitanju su skromne, ali moćne ovsene pahuljice.

Tajna „Plavih zona“ na vašem tanjiru

Den Bjutner, američki pisac i istraživač dugovečnosti, identifikovao je „plave zone“ širom sveta nakon što je proučio šta ljudi u različitim zemljama jedu i kako to doprinosi dostizanju neverovatne starosti – često preko 100 godina.

Proučavao je ishranu ljudi sa Okinave u Japanu, Sardinije u Italiji, Nikoje u Kostariki, Ikarije u Grčkoj i Loma Linde u Kaliforniji i rekao šta obično jedu za doručak.

Stručnjak je primetio da ljudi koji su doživeli važan rođendan obično jedu jedno jelo za doručak.

Srećom, nije skup i obično se može naći u većini supermarketa.

„Najbolji doručak za dugovečnost je ovsena kaša. Puna je vlakana; možete je napraviti veoma ukusnom, a svi je mogu priuštiti“, rekao je.

Zašto je ovsena kaša tako zdrava

Ovsena kaša je posebno bogata otpornim skrobom i vlaknima, što može doprineti gubitku težine, zdravlju srca, kontroli šećera u krvi i varenju.

Takođe je dobar izvor gvožđa i biljnih proteina. Generalno, koju god vrstu da izaberete, ovsena kaša ima mnogo zajedničkih prednosti, uključujući visok nivo beta-glukana.

Ovo jedinjenje je odlično za snižavanje i LDL (lošeg) i ukupnog holesterola.

Studija u kojoj je učestvovalo 80 ljudi sa visokim holesterolom pokazala je da konzumiranje 70 grama ovsa tokom oko mesec dana rezultira smanjenjem ukupnog holesterola za 8% i smanjenjem LDL (lošeg) holesterola za 11%.

5 razloga zašto telo vapi za ovim doručkom

Stabilnost energije : Složeni ugljeni hidrati se sporo vare, sprečavajući nagle skokove šećera u krvi.

: Složeni ugljeni hidrati se sporo vare, sprečavajući nagle skokove šećera u krvi. Crevna harmonija: Visok sadržaj vlakana hrani dobre bakterije u vašim crevima, jačajući imunitet.

Visok sadržaj vlakana hrani dobre bakterije u vašim crevima, jačajući imunitet. Dugotrajna sitost : Zaboravite na grickanje između obroka; ovsene pahuljice vas drži sitim satima.

: Zaboravite na grickanje između obroka; ovsene pahuljice vas drži sitim satima. Ekonomičnost : Ovo je najjeftiniji izvor kvalitetnih proteina koji možete pronaći.

: Ovo je najjeftiniji izvor kvalitetnih proteina koji možete pronaći. Detoksikacija: Pomaže u izbacivanju toksina i regulisanju probave na prirodan način.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com