Živela je skoro 120 godina, a imala creva kao u deteta: Svakog dana pila isti napitak 3 puta dnevno

Saznajte o čemu je reč i kako i vi možete iskoristiti ovu naviku za svoje zdravlje

Marija Branjas Morera je do prošle godine nosila titulu najstarije osobe na svetu, često je govorila da svoju dugovečnost duguje „sreći i dobrim genima“. Ispostavilo se da je bila potpuno u pravu.

Sada su otkrivene fascinantne činjenice o njenim ćelijama koje su, ispostavilo se, bile mnogo mlađe od njenog „zvaničnog“ godišta.

Naučnici koji su proučavali njenu genetiku i mikrobiom kažu da su bili barem 17 godina mlađi.

Tim istraživača sa Univerziteta u Barseloni, predvođen genetičarem Manelom Estelerom, sproveo je jedno od najdetaljnijih istraživanja o tzv. superstogodišnjacima – ljudima koji dožive 110 ili više godina. Njihova analiza je pokazala da je Marijin genetski kod bio izuzetno „privilegovan“, omogućavajući joj da ostane lucidna do poslednjih dana svog života, a zdravstveni problemi s kojima se suočavala svodili su se uglavnom na bolove u zglobovima i gubitak sluha.

Pored toga, mikrobiom – bakterije u njenom digestivnom traktu koje igraju ključnu ulogu u očuvanju zdravlja – ličio je na mikrobiom novorođenčeta. Ovo otkriće sugeriše da je njen organizam uspevao da održi balans crevne flore, što je značajno doprinelo njenoj dugovečnosti i otpornosti na bolesti.

Iako su joj geni očigledno bili u startu dobri, istraživači su zaključili da je njen način života odigrao veliku ulogu u tome što je doživela 117 godina. Marija se pridržavala mediteranske ishrane, bogate maslinovim uljem, ribom, povrćem i voćem, a svakog dana bi obavezno popila tri jogurta. Izbegavala je alkohol i cigarete, redovno je šetala i bila okružena porodicom i prijateljima, što je doprinelo njenom mentalnom i fizičkom zdravlju.

„Marija Branjas Morera pokazuje da starenje i bolest nisu nužno povezani“, navodi Esteler i njegov tim. Oni se nadaju da će ovo istraživanje pomoći u razvoju novih terapija za bolesti povezane sa starenjem, jer Marijin slučaj jasno pokazuje da ljudski organizam može stariti bez ozbiljnih zdravstvenih problema.

Preživela ratove, „španski grip“ i koronu

Marija je rođena 4. marta 1907. godine u San Francisku, nakon što su njeni roditelji emigrirali iz Španije i Meksika u SAD. Deo detinjstva provela je u Teksasu i Nju Orleansu, ali se porodica vratila u Španiju 1915. godine, tokom Prvog svetskog rata.

Kroz svoj dugi život, Marija je preživela brojne ključne istorijske događaje – od Španskog građanskog rata i Drugog svetskog rata do pandemije „španskog gripa“ 1918. i pandemije kovida 19. Kada je 2020. godine obolela od korona virusa, Španija je bila među najteže pogođenim zemljama, a vakcine još nisu bile dostupne. Ipak, Marija je preležala virus bez simptoma i potpuno se oporavila, što je dodatno pokazalo koliko je snažan njen organizam.

U januaru 2023. godine, nakon smrti francuske monahinje Lusil Randon, Marija je zvanično proglašena najstarijom osobom na svetu po Ginisovoj knjizi rekorda. Upitana o tajni svoje dugovečnosti, rekla je:

„Red, mir, dobra povezanost s porodicom i prijateljima, kontakt s prirodom, emocionalna stabilnost, bez briga, bez kajanja, puno pozitivnosti i izbegavanje toksičnih ljudi.“

Marija Branjas Morera preminula je 19. avgusta 2023. godine u 117. godini, u staračkom domu u Olotu, u severoistočnoj Španiji, gde je provela poslednje dve decenije života.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com