Zlatiborski eliksir odlično čisti organizam od toksina: Jednostavno se pravi, bake se kunu u njega

Zlatiborci od davnina imaju prirodni napitak koji jača imunitet, ali i čisti organizam od toksina.

I lekari se slažu da ovaj narodni, prirodni i lekoviti napitak blagotvorno utiče na organizam. Dolazi zimski period kada se mnogima se pojača apetit, a u periodu slava ili praznika, prekomerni unos hrane može da izazove i zdravstvene probleme.

Neodoljivim ukusima raznovrsne trpeze, bilo da je reč o posnoj ili mrsnoj, teško se može odoleti, pogotovo u zimskom periodu.

Šta je to što šteti organizmu?

Međutim, lekari skreću pažnju na to da umerenost ne škodi, ali prekomerni unos hrane i pića i te kako može nauditi zdravlju. Dr Nenad Crnčević iz Specijalne bolnice „Čigota“ na Zlatiboru, objašnjava za RTS:

„Pogotovo za osobe koje imaju problem sa poremećenim šećerom, leče šećer ili imaju neko srčano oboljenje, koronarne bolesti. Loše utiče prejedanje, konzumiranje prevelike količine alkohola. Ukoliko je moguće da se disciplinujemo, da u nekom narednom periodu malo pojačamo fizičku aktivnost i da vodimo računa da što manje unosimo masnu hranu.“

I dok mnogi, da bi pospešili varenje, posegnu za hemijskim preparatima, na Zlatiboru od davnina koriste vodnjiku. To piće sastavni je deo zimnice.

Od čega se priprema ovaj eliksir?

„Pripremamo tako što beremo divlje jabuke, divlje kruške, šipurke, glog, kleku, drenjinu, trnjinu. I onda nalivamo sa izvorskom vodom. To stoji dok ne doživi vrenje, i onda može da se koristi. Inače, veoma je lekovita, dobra je za čišćenje organizma, za čišćenje bubrega, s obzirom na to da sadrži puno divljeg voća, koje ima jake antioksidanse. Samim tim i ona je zdrava,“ ističe Jelena Todorović iz Golova, dok travar Borivoje Šišović dodaje za RTS:

„Posebno cenjena je zbog jednog od najtežih zdravstvenih stanja, koje traje do 24 sata, a to je mamurluk. Kad dođe kosa do kamena, kad nije vajde izbijati klin klinom i kad hoćeš Bogu dušu, a on je neće, e onda vodnjiku zaslađenu medom, imaćeš brzi rastanak sa mamurlukom. Kad se prehladi čeljade u kući znalo se ko ima vodnjike i onda, jamak u šake i onome ko ima vodnjike. To odnosi ko rukom, te smetnje koje postoje u toku zime. Mada, jedino kod Pelagića u knjigama našao sam priču o vodnjici. A ostalo su sve narodna iskustva.“

Koliko je delotvorno?

„Ja lično mislim da jeste delotvorno, zato što su to namirnice koje rastu slobodno u prirodi, i drenjak i divlja kruška i dosta tih namirnica koje se mogu nabrati u ovoj čistoj prirodi. A njihovi sastojci, koji nastaju vrenjem, kažu da su vrlo delotvorni i lekoviti.“

Lekarska iskustva, kada je u pitanju prekomernost u jelu i piću, pokazala su štetnost. Zbog toga savetuju manji unos mesa i masne hrane, a više obroka sa povrćem i voćem. Vodnjika je svakako zdravija od raznih sokova bogatih šećerom.

Kako napraviti?

Voće i plodovi se najpre dobro operu i sa njih se odsrtane peteljke. Posle se stave u bure ili kacu s vodom. Čeka se 25 dana da voće prevri i onda može da se pije.

Stare vrste krušaka, a obično se stavljaju takiša, sarajka ili oskoruša, vodnjiki daju šećer. Od jabuke dobija kiselinu, a od kleke miris. Ostali sastojci daju vitamine i boju. Bure može stajati svuda gde nije prevelika toplota. Neko u ovaj napitak stavlja šećer ili med zbog brže fermentacije.

Za bure od 25 litara treba tri – četiri kilograma divlje kruške, kilogram divlje jabuke, po čaša – dve šipurka, gloginja, drenjina, kleke, trnjina, mušmula, po neka dunja.

Ne treba preterivati sa vodnjikom, dovoljno je dnevno popiti čašu ili dve.

Ako nemate mogućnosti da ga sami napravite, slobodno ga možete potražiti i na Zlatiboru, tamo ga svaka kuća ima.

