Zlatni jutarnji napitak sagoreva kalorije dok sedite, trenutno aktivira metabolizam i topi masne naslage za samo 60 sekundi

Zlatni jutarnji napitak je pravi jutarnji moćni ritual, koji deluje bolje od jutarnje kafe, a neverovatno utiče na skidanje kilograma.

Zlatni jutarnji napitak koji u šali zovu „zlatna rakija“ sagoreva kalorije dok sedite: Pali uspavani metabolizam i topi masne naslage za samo 60 sekundi. Evo kako da ga napravite.

Ovaj tajni „vatreni eliksir“ nije samo obično piće, već moćan jutarnji ritual koji doslovno razbija „maglu“ u glavi, pali uspavani metabolizam i topi masne naslage za samo 60 sekundi.

Drevna alhemija skrivena je u namirnicama koje imate u svojoj kuhinji, i u njima se krije istina.

Ovaj moćni „shot“, u šali nazvan i „Zlatna Rakija“ pije se na eks odmah nakon buđenja i garantovano je jači od kafe i zdraviji od limunade.

Kako da napravite svoj zlatni jutarnji napitak

Tajna se krije u moćnoj sinergiji prirodnih sastojaka:

Topla voda (ne ključala): Služi da nežno probudi vaša creva.

Jabukovo sirće (1 kašika): Iako ga mnogi ne vole, ono je ključni sastojak koji magično „ubija“ želju za šećerom tokom celog dana.

Kurkuma u prahu (pola kašičice): Najjači poznati prirodni lek protiv upala.

Malo crnog bibera: Obavezno! Biber je „ključ“ koji otključava magično dejstvo kurkume, jer bez njega vaše telo ne može da je upije.

Đumbir (narendan ili u prahu): Pokreće cirkulaciju i bukvalno vas „zapali“ iznutra.

Šta se dešava u telu nakon ispijanja?

Magija ovog napitka deluje u tri ključne faze:

Minut 1: Đumbir i biber „šokiraju“ sistem i podižu temperaturu tela (termogeneza) – počinjete da trošite kalorije dok još uvek samo sedite.

Minut 5: Jabukovo sirće uspešno balansira PH vrednost u telu i šalje signal vašem mozgu da niste gladni.

Minut 10: Kurkuma ulazi u krvotok, gde započinje svoju borbu protiv jutarnje ukočenosti i razbija onu poznatu jutarnju „maglu“ u glavi.

Još bolje će delovati ako svako jutro uradite ovaj ritual. Dok ispijate svoj zlatni jutarnji napitak stanite pored otvorenog prozora i uradite 30 sekundi dubokog disanja. Spoj svežeg kiseonika i ovih vatrenih sastojaka stvoriće prirodni osećaj ushićenja koji kafa nikada neće moći da zameni.

(Stil)

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com