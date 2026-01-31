Zlatno mleko: Čuva srce, čisti jetru, jača imunitet, a pravi se za samo 10 minuta

Zlatno mleko čudotvorni napitak za vaš organizam, idealan za zimske dane jer imunitet diže na maksimum, obavezno probajte!

Zlatno mleko čudotvorni napitak za vaš organizam!

Zlatno mleko ima samo nekoliko sastojaka, a žuto-zlatnu boju daje začin kurkuma. Veruje se da je ovaj napitak odličan za jačanje imuniteta, ali i pomaže kod mnogih drugih tegoba. Ovo mleko se u Indiji pije vekovima, a koristi se za lečenje probavnih tegoba, kao i gripa i prehlade.

Kako se pravi zlatno mleko?

Priprema zlatnog mleka je zaista kratka i jednostavna. Neophodno je zagrejati kravlje ili bilo koje drugo mleko i dodati mu druge začine. Sve izmešati, sačekati da proključa, pa smanjiti vatru i dinstati smesu još desetak minuta. Kada osetite miris začina, piće je spremno.

Najbolje je prvo procediti u šolju i sačekati da se malo ohladi. Zlatno mleko se može čuvati u frižideru do pet dana.

Tačni sastojci i mere:

125 ml mleka, kašika kurkume, pola kašičice đumbira u prahu, pola kašičice cimeta, malo bibera i kašičica meda.

Zašto je zlatno mleko dobro?

Postoji nekoliko razloga zašto se ovo mleko koristi od davnina u različitim kulturama. Njegove brojne prednosti mogu se pripisati kurkumi, koja ima snažan antioksidativni efekat. Takođe sadrži proteine, magnezijum, kalijum i kalcijum, a evo i nekih od najvažnijih prednosti zlatnog mleka:

1. Smanjuje upale i bolove u zglobovima

Svi sastojci pića imaju snažan antiinflamatorni efekat. Oni takođe mogu smanjiti bol u zglobovima uzrokovan stanjima kao što su osteoartritis i reumatoidni artritis.

2. Poboljšava raspoloženje

Zbog kurkumina, glavnog sastojka kurkume, zlatno mleko može poboljšati raspoloženje i smanjiti simptome depresije. Pored toga, kurkumin poboljšava pamćenje, a kada se uzima u velikim količinama može smanjiti rizik od demencije ili Alchajmerove bolesti.

3. Ima antibakterijska, antivirusna i antifungalna svojstva

U Indiji se zlatno mleko koristi kao lek za razne bolesti, prehladu ili grip. Takođe je poznato da jača imunitet. Za to je zaslužna i kurkuma, kao i cimet koji sprečava razvoj bakterija, kao i đumbir koji se takođe koristi za razne infekcije.

4. Dobro je za varenje

Đumbir utiče na varenje stimulišući ga na rad, a kurkuma pozitivno utiče i na varenje.

5. Smanjuje visok krvni pritisak

Zbog cimeta i đumbira, zlatno mleko može da utiče na snižavanje krvnog pritiska. Takođe smanjuje rizik od srčanog udara.

6. Poboljšava zdravlje kostiju

Mleko sadrži kalcijum i vitamin D, za koje se zna da pozitivno utiču na razvoj i zdravlje kostiju.

Međutim, iako ovi sastojci zaista imaju dobar efekat na telo, potrebno je uraditi dodatna istraživanja kako bi se ove prednosti potkrepile dokazima.

Da li zlatno mleko ima neželjene efekte?

Ako se uzima u prevelikim količinama, zlatno mleko može izazvati probleme sa crevima, bolove u stomaku ili grčeve. Ovo se dešava zbog konzumiranja previše kurkume, posebno kurkumina. Međutim, ako se popije jedna šolja mleka dnevno, čovek neće imati problema.

Dakle, zlatno mleko se u Indiji uzima od davnina, a koristi se za razne bolesti, ali i za jačanje imuniteta i kostiju. Priprema je jednostavna i sa nekoliko sastojaka svako može da je napravi kod kuće. Iako ima brojne prednosti, važno je ne preterati sa dnevnim dozama kako biste izbegli probleme sa varenjem, prenosi N1.hr.

