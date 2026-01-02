“Zlato faraona“ tajna je najjačeg imuniteta: Pomaže svemu, osim smrti!

Imunitet je neverovatno bitan zimi. Nekada je pravo blago na dohvat ruke, a nismo ni svesni……

Nakon brojnih preporuka od prijatelja, jedna žena je odlučila da isproba ulje crnog kima i uveri se da li će joj stvarno pomoći u jačanju imuniteta.

„Nekoliko mojih prijatelja je počelo da pije ulje crnog kima kako bi ojačalo svoj imunitet. Iako volim ovaj začin i često ga koristim u kuhinji, nikada nisam probala ulje crnog kima. Odlučila sam da to promenim. Prijatelji su me upozoravali da bi početak mogao da bude težak. I zaista mi je bilo teško da ga progutam prvih nekoliko dana. Ipak, trud je brzo bio nagrađen jer su se rezultati pojavili. Štaviše, ulje crnog kima mi je delovalo bolje od lanenog ulja. Iz jednog važnog razloga“, kaže jedna žena koja je slabog imuniteta i često sklona prehladama.

Kako deluje ulje crnog kima?

Crni kim i njegova svojstva odavno privlače pažnju naučnog sveta, a brojna istraživanja potvrđuju njegov sveobuhvatan uticaj na zdravlje i imunitet. Na Istoku, odakle i potiče, vekovima se govori da crni kim pomaže svemu, osim smrti (tamo ga ponekad nazivaju „semenom blagoslova“ ili „zlatom faraona“).

Kako crni kim utiče na naše zdravlje? Lista pogodnosti je duga. Dovoljno je reći da pomaže u smanjenju triglicerida i nivoa holesterola, pomaže u smanjenju simptoma alergije (curenje iz nosa, kijanje, svrab u nosu), mobiliše imuni sistem, ima antiinflamatorno i antibiotsko dejstvo, prenosi mondo.rs.

Sve ovo pokazuje da male crne semenke crnog kima zaista imaju veliku moć, posebno kada je reč o imunitetu A znamo odakle dolazi. Najveći farmakološki efekat crnog kima je zbog bioaktivnog jedinjenja zvanog timohinon. Ovo je najvredniji sastojak, ali ne i jedini. Crni kim takođe sadrži, između ostalog, nezasićene masne kiseline (tj. omega kiseline), vitamine A, C i one iz B grupe, magnezijum, cink i fosfor.

Koje ulje crnog kima je najbolje izabrati za imunitet?

Dva važna pravila

„Uzimajući u obzir dejstvo crnog kima i činjenicu da je ulje iz njegovih semenki koncentrisani izvor korisnih jedinjenja, možda ćete želeti da ga probate. Odlučila sam da kupim ulje crnog kima u apoteci (počevši od male bočice – 100 ml). U ovom trenutku želim da vam skrenem pažnju na dva važna pitanja.

Dragoceni sastojci ulja crnog kima su osetljivi na visoke temperature, pa je važno da izaberete hladno ceđeno ulje (najbolje nefiltrirano/nerafinisano). Druga stvar, ulje crnog kima mora da bude zaštićeno od svetlosti, pa je važno da ga čuvate u dobro zatvorenoj, tamnoj, staklenoj boci.

Da li ulje crnog kima treba da se čuva u frižideru? Mnogi ljudi ovo preporučuju, ali sam pročitala na pakovanju svog ulja da ga treba čuvati na sobnoj temperaturi, na suvom i tamnom mestu i pratila sam to. Konačno, došlo je vreme da probamo ulje crnog kima. Baš kao što su moji prijatelji upozorili, poteškoće su odmah počele“.

Nisam očekivala takav početak

„Počela sam da pijem ulje crnog kima sa malom dozom – pola kašičice odjednom. Čak se i ovo na početku pokazalo kao izazov. Iako jako volim ukus semena crnog kima, ulje je prevazišlo moja očekivanja. Nisam očekivala da će biti tako intenzivno i začinjeno (još neko vreme osećate njegovu ljutinu). Kakav je tačno ukus ulja crnog kima? Veoma je neobičan – pomalo začinjen, biber, kiselkast, zemljan, svakako veoma jak, baš kao i miris. Prijatelj mi je rekao: ili ga voliš ili te odbija. U početku sam bila skoro sigurna da će se ovo drugo dogoditi.

Nisam osoba koja lako odustaje. I dok je prva dva dana čak i pola kašičice ulja crnog kima predstavljalo izazov, kasnije mi se ovaj neobičan ukus dopadao. Ulje crnog kima sam počela da uzimam pre dve nedelje, a danas mogu da popijem po celu kašičicu bez problema. Međutim, nikada to ne radim na prazan stomak (može da se javi mučnina ili podrigivanje, a ulje će pomoći da se apsorbuju vitamini iz obroka). A kada bih morala da biram između lanenog ulja i ulja crnog kima, izabrala bih ovo drugo bez oklevanja.

Naravno, ulje crnog kima za imunutet je samo jedna opcija (za mene najjednostavnija i najbrža). Ulje možete da koristite za obogaćivanje salata, dodate limun i med, pomešate ga sa maslinovim uljem, na primer ili jednostavno progutate kapsule sa uljem crnog kima. Pređimo na ono najvažnije – da li je ispijanje ulja crnog kima donelo vidljive rezultate? Odmah ću odgovoriti – jeste“.

Eksperiment je imao dva efekta

„Već dve nedelje pijem ulje crnog kima i shvatam da je prekratko da bih mogla u potpunosti da osetim snagu njegovog dejstva, ali želela sam da podelim sa vama dva zapažanja. Prvo, moje blagostanje se poboljšalo. Naravno, to može da bude i zbog drugih faktora, ali postoje studije koje sugerišu da crni kim ima neuroprotektivni efekat i može da stabilizuje raspoloženje i poboljša pamćenje, a timohinon ovde opet igra glavnu ulogu. Eksperimenti i kliničke studije su takođe pokazale da ovo jedinjenje ima zaštitno dejstvo kod epilepsije, depresije, Parkinsonove i Alchajmerove bolesti.

Drugo zapažanje se tiče stanja kože. Nažalost, moja koža je hirovita i preosetljiva. Ovo je posebno primetno sada, kada su radijatori vrući – lako se suši, ljušti i svrbi. Otkako pijem ulje crnog kima, imam utisak da se ovi simptomi smiruju, a koža je jača, navlažena ‘iznutra’ i otpornija na hladan i suv vazduh. Naravno, nemam dokaz da je to zbog crnog kima (ponekad koristim kurkumu, koja takođe dobro deluje na kožu). Na kraju, dodaću da mi je ispijanje crnog kima dalo slične efekte, ali s obzirom na to da je ulje neka vrsta ‘koncentrata’ korisnih sastojaka i da je uzimanje više nego jednostavno, ja ću se toga držati“.

