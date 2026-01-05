Znate li da ova 3 mlečna proizvoda najviše štete zdravlju: Uništavaju crevnu floru, a neprimetno goje

Lekar upozorava! Ova 3 mlečna proizvoda neprimetno uništavaju crevnu floru i goje, iako mislite da su zdravi.

Pazite šta jedete, ovo je opasna varka: Proizvodi bez masti su tempirana bomba za organizam – čuveni lekar otkriva koja 3 mlečna proizvoda odmah morate izbaciti iz frižidera

Mnogi lekari se slažu da je redovna upotreba fermentisanih mlečnih proizvoda, koji sadrže bakterije korisne za crevnu mikrofloru, osnova zdravog načina života i pravilne ishrane. Međutim, nemaju svi oni blagotvoran efekat na ljudsko telo.

Dijetolog Darija Rusakova sastavila je listu fermentisanih mlečnih proizvoda koji su opasni po zdravlje.

1. Jogurti sa aditivima

Jogurti sa raznim dodacima nisu prirodno „mleko“, jer sadrže mnogo više ugljenih hidrata nego bilo koji drugi fermentisani mlečni proizvod. Zbog neprirodnih aditiva i velike količine šećera, koji narušava apsorpciju kalcijuma, pre spadaju u slatkiše nego mlečne proizvode.

2. Mlečni proizvodi bez masti

Iako ih većina uzima jer misli da su niskokalorični i zdravi, mlečni proizvodi sa niskim sadržajem masti zapravo su sve samo ne to. Činjenica je da se u sastave takvih jogurta dodaje skrob kako bi se postigla potrebna konzistencija, a koji je kaloričan koliko i ugljeni hidrati. Problem leži u činjenici da „mleko“ bez masti ne zasićuje telo, već, naprotiv, podstiče apetit povećanjem nivoa šećera u krvi.

3. Masna pavlaka

Pavlaka sa sadržajem masti od 25-30 % je jedan od namirnica koje se najteže vare, ometa rad pankreasa i jetre. To ipak ne znači da treba u potpunosti da se odreknete ove namirnice. Da biste izbegli probavne probleme i rizik od razvoja gastrointestinalnih oboljenja, dovoljno je samo da uzmete onu koja ima manji sadržaj masnoća, 10-15 %.

Vaše telo traži pravu hranu, a ne laboratoriju

Vreme je da prestanemo da slepo verujemo šarenim etiketama i marketinškim trikovima koji nam prodaju ‘zdravlje’ u plastičnim čašama. Vaše telo ne prepoznaje hemiju i skrivene šećere, ono traži pravu, prirodnu hranu. Pre nego što sledeći put posegnete za voćnim jogurtom bez masti, ‘light’ sirnim namazima ili zamenskim mlekom u prahu, setite se da ova tri mlečna proizvoda koja lekar strogo zabranjuje nanose više štete nego koristi.

Zdravlje ne dolazi iz laboratorije, već iz umerenosti i svesti o onome što zaista unosimo u sebe. Čitajte deklaracije, slušajte svoje telo i ne dozvolite da vas reklame ubede u suprotno – jer prava snaga organizma leži u prirodi, a ne u prerađevinama sa 0% masti

