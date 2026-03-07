Znate li da ova hrana diže šećer do plafona? Izbegavajte je kad god možete

Znate li da ova hrana diže šećer u trenutku? Glavni je pokretač gojaznosti i problema sa dijaetesom. Izbegavajte je kad god možete.

Američko udruženje za srce (AHA) ne preporučuje više od 2.300 miligrama natrijuma dnevno, ali idealna granica nije više od 1.500 mg dnevno za većinu odraslih, posebno za one koji imaju visok krvni pritisak. Registrovani dijetetičar Angela L. Lago, poznata i kao „Dijetičar mentalnog zdravlja“, rekla je da su so, šećer i nezdrave masti glavni problem. Ona tvrdi da je ova hrana ključni pokretač gojaznosti, srčanih bolesti, visokog krvnog pritiska i dijabetesa.

Ljudi unose natrijum iz prerađene hrane kao što su supe, paradajz sos, začini i konzervirana riba. A znate li da ova hrana diže šećer i podiže pritisak.

Zamrznute pice i rolnice su riznice visokog natrijuma. Bolja alternativa je uvek hrana prvenstveno napravljena od celih žitarica, a ne od rafinisanih žitarica, zajedno sa posnim proteinima i mlečnim proizvodima sa niskim sadržajem masti ili bez masti. Zamrznute pite, panirani riblji i pileći štapići i smrznuti pomfrit takođe su na listi proizvoda koje bi trebalo izbegavati.

Dženet Kolman, registrovani dijetetičar na „TheConsumerMag.com“, rekla je da pomfrit takođe ima veliku količinu masti i kalorija. Zamrznuti kalconi, prema izveštaju, imaju oko 1.700 mg natrijuma u ​​jednoj porciji.

Ta količina natrijuma u ​​ishrani može dovesti do povećanja krvnog pritiska. Zamrznuta peciva su s druge strane prepuan visoko obrađenih ugljenih hidrata i šećera.

Ako bi trebalo da utvrdimo koja hrana je najgora onda su to definitivno pice, pite i rolnice.

I neka slana hrana podiže šećer

Međutim, možda niste svesni da neka slana namirnica može povećati nivo šećera u krvi, dok se za neku koja izgledaju da su slatke ispostavlja da zapravo snižavaju šećer. Čudno, zar ne?

Reč je o kobasicama.

U gotovo svim vrstama kobasica dodaje se šećer kako bi se poboljšao ukus, produžio rok trajanja, a i postigla željena tekstura i boja, objašnjava pitaj.pro.

Iako je količina šećera mala, njegovo prisustvo u kombinaciji sa ostalim sastojcima u kobasicama može izazvati nagli porast šećera u krvi, kao i pojačanu želju za dodatnim unosom hrane.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

