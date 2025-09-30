Znate li da zbog ove 1 greške krompir pretvarate u otrov?

Da li je dobro podgrevati krompir?

Narodno verovanje da je podgrevanje krompira štetno zbog toksičnosti ili kancerogenosti nije potpuno tačno. Istina je da podgrevanje već termički obrađenog krompira neće direktno izazvati trovanje ili rizik od kancera. Međutim, postoji jedan važan aspekt koji treba uzeti u obzir.

Kada podgrejemo krompir, skrobna zrna u njemu rekristalizuju se, odnosno ponovno se organizuju. Ovo može dovesti do promene u teksturi i sastavu krompira. Konkretno, ovaj proces može učiniti krompir težim za varenje, posebno za ljude koji već imaju osetljiv stomak ili probleme sa varenjem. Osobe koje su sklonije nadimanju ili osećaju težinu u stomaku nakon jela mogu posebno primetiti ovaj efekat.

Dakle, iako podgrevanje krompira ne predstavlja pretnju po zdravlje u smislu toksičnosti ili kancerogenosti, može dovesti do nelagodnosti u stomaku zbog promena u skrobnoj strukturi krompira.

