Znate li koja je najštetnija vrsta mesa: Prepuna soli i holesterola, razara srce i goji

Mnogi ne mogu da zamisle obrok bez mesa, ali stručnjaci upozoravaju da svakodnevna konzumacija određenih vrsta može ozbiljno ugroziti zdravlje. Iako meso sadrži proteine i važne nutrijente, neke vrste su prepune soli, holesterola i zasićenih masti koje izazivaju upale, gojaznost i srčane probleme.

Crveno meso – Nutritivno bogato, ali opasno u velikim količinama

Crveno meso poput bifteka i file minjona sadrži visoke količine zasićenih masti – čak do 11 grama po porciji. Crveno meso je najštetnija vrsta mesa. Iako je bogato gvožđem i proteinima, prekomerna konzumacija masnih komada može izazvati upale u telu, povećanje telesne težine i povišen nivo lošeg holesterola (LDL), što direktno ugrožava zdravlje srca.

Jagnjetina – Tradicionalna, ali masna

Jagnjetina je čest izbor za svečane obroke, ali sadrži čak 11 grama zasićenih masti po porciji. Posebno su masni kotleti i plećka, a osobe sa povišenim holesterolom ili genetskom sklonošću ka kardiovaskularnim bolestima trebalo bi da je izbegavaju.

Svinjska rebra – Masnoća vidljiva golim okom

Iako su mnogima omiljena, svinjska rebra su izuzetno masna – jedna porcija donosi čak 13 grama zasićenih masti. Ova vrsta mesa direktno doprinosi gojaznosti i začepljenju arterija, pa se preporučuje da se konzumira veoma retko.

Kobasice – So, mast i hemija u jednom zalogaju

Sušene kobasice sadrže oko 6 grama zasićenih masti na samo 50 grama proizvoda, uz čak 350–500 mg natrijuma. Osim što podižu krvni pritisak, često sadrže aditive i konzervanse koji dodatno opterećuju organizam.

Koje meso je najbolji izbor?

Na ovo pitanje odgovorio je gastroenterolog Vojislav Perišić tokom ranijeg gostovanja u programu Prve televizije.

„Svaki dan za ručak treba jesti parče mesa, možete jesti i soju, ali ja ne volim soju. Najkvalitetnije meso, da vam kažem, kada uđete u američku mesaru, najčešće se jede govedina. A ne teletina ili junetina. Zašto? Veoma je crveno, što govori o sadržaju gvožđa, a gde ima gvožđa ima i cinka“, rekao je on.

Kada uzmete parče govedine, često imate beličastu mast, zdravo je, ima vitamin D. Govedina je takođe jeftina, i daleko bolja od svinjetine. Uzmite samo but od svinje, a kada se osuši, pojedite samo crveni deo“, dodao je doktor.

