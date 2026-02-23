Pitanje koje je mleko zdravije – sveže ili pasterizovano često deli mišljenja. Stručnjaci posebno naglašavaju ove stvari.

Znate li koje je mleko zdravije – sveže ili pasterizovano? Odgovor će vas iznenaditi

U raspravi o tome koje je mleko zdravije – sveže ili pasterizovano, mnogi se oslanjaju na lične ukuse ili tradicionalne navike, ali nutricionistkinje ističu jasne prednosti i rizike oba izbora.

U suštini, nutritivne vrednosti svežeg i pasterizovanog mleka su gotovo iste: proteini, masti, kalcijum i drugi osnovni sastojci se ne razlikuju značajno nakon procesa pasterizacije, pa oba tipa mleka mogu biti deo zdrave ishrane.

Bezbednost ili ukus – šta je važnije?

Jedno od glavnih pitanja je da li je koje je mleko zdravije povezano sa kvalitetom ukusa ili sa zdravstvenim rizicima. Sveže mleko dolazi direktno od krave, ovce ili koze. Ne prolazi zagrevanje i zbog toga može imati puniji ukus i drugačiju teksturu. Neki potrošači smatraju da je ukus svežeg mleka prijatniji i da je ono lakše za varenje.

Međutim, bezbednosni aspekt je ključan. Pasterizovano mleko prolazi proces kontrole temperature koji uništava patogene bakterije. Tako se smanjuje rizik od bolesti poput salmonele, ešerihije koli ili listerije. Sve su to mikroorganizmi koji mogu biti prisutni u nepasterizovanom mleku.

Nutritivne vrednosti – velika razlika ili ne?

Što se tiče nutritivnog profila, pitanje koje je mleko zdravije često se preuveličava na osnovu mitova o “živoj hrani” ili “enzimima”. Naučne analize pokazuju da pasterizacija ne utiče značajno na osnovne hranljive sastojke. To su proteini, masti, kalcijum ili većina vitamina i minerala koji su važni za zdravlje kostiju i mišića. (Nutrition Daily)

Iako neki vitamini rastvorljivi u vodi, poput vitamina C, mogu biti blago oštećeni procesom, mleko uopšte nije značajan izvor ovih vitamina, pa te razlike ne utiču bitno na ukupnu nutritivnu vrednost prehrane.

Rizici svežeg mleka

Mnogi nutricionisti upozoravaju da koje je mleko zdravije treba procenjivati i kroz prizmu rizika. Nepasterizovano mleko može sadržati bakterije koje izazivaju ozbiljne zdravstvene probleme, posebno kod dece, trudnica, starijih ili osoba sa oslabljenim imunološkim sistemom. Čak i kod zdravih odraslih, kontaminirano mleko može izazvati gastrointestinalne tegobe ili teže infekcije.

Zaključak – šta odabrati?

Na pitanje koje je mleko zdravije – sveže ili pasterizovano, odgovor nije jednostavan. Nutritivno su oba gotovo izjednačena, ali sigurnosni razlozi čine pasterizovano mleko generalno preporučljivijim izborom za većinu ljudi. Pasterizacija ne samo da čuva osnovne hranljive sastojke, već i minimizira rizik od ozbiljnih bolesti, što je presudno pri svakodnevnoj upotrebi.

Ako se ipak odlučite za sveže mleko, važno je da ono dolazi od proverene, higijenski bezbedne farme i da se rukuje na način koji smanjuje rizik od zagađenja. Na taj način se kombinuje ukus koji mnogi preferiraju sa odgovornim pristupom zdravlju.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com