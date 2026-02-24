Pitanje koje mleko sadrži najmanje kalorija sve je aktuelnije među ljudima koji paze na ishranu, a neke biljne alternative imaju mnogo manje kalorija.

Znate li koje mleko sadrži najmanje kalorija? Odgovor će vas iznenaditi.

Za sve koji razmišljaju o zdravijoj ishrani, važno je znati koje mleko sadrži najmanje kalorija.

To nije samo pitanje ukusa, već i nutritivnog prihvatanja – posebno ako se prate kalorije tokom dana. Svaka vrsta mleka, bilo da je životinjskog ili biljnog porekla, razlikuje se po broju kalorija, masti i drugih sastojaka. Evo šta kaže jedna studija.

Biljne alternative vode u kalorijama

Među opcijama koje se često preporučuju onima koji žele malo kalorija, neslađena biljna mleka kao što su bademovo i kokosovo su pravi izbor. Nezaslađene varijante ovih napitaka sadrže tek oko 13–21 kcal na 100 ml – značajno manje od tradicionalnog kravljeg mleka i drugih biljnih alternativa.

Bademovo i kokosovo mleko ne samo da su niskokalorična, već imaju i znatno manje masti od punomasnog kravljeg mleka. Sve to ih čini privlačnim izborom za one koji paze na liniju.

Kravlje mleko – više kalorija, više masti

Kravlje mleko, iako nutritivno bogato, sadrži znatno više kalorija – oko 65 kcal na 100 ml za punomasno mleko sa 3,5 % masti. Sve to ga čini manje pogodnim za one koji ciljaju niži unos energije. Obrano mleko, sa oko 45 kcal na 100 ml, jeste bolja alternativa unutar životinjskih proizvoda, ali još uvek ima više kalorija od vodećih biljnih opcija.

Šta sa sojinim i ovsenim mlekom?

Sojino mleko spada u sredinu. Ima oko 38 kcal na 100 ml. Pruža bolji odnos belančevina u poređenju sa bademovim i kokosovim mlekom. To ga čini interesantnim izborom za one koji žele više proteina uz još uvek relativno nizak unos kalorija. Ovseno mleko ima oko 46 kcal na 100 ml Ima najviše ugljenih hidrata među biljnim mlečnim alternativama, pa nije najniža opcija kada je reč o kalorijama.

Saveti za izbor “lakšeg” mleka

Ako je kalorijski unos ključni kriterijum, nezaslađena bademova ili kokosova mleka ostaju najbolji izbor. Međutim, pri odabiru treba obratiti pažnju na nutritivne potrebe. Dok neke vrste imaju malo kalorija, one mogu biti siromašnije proteinima ili drugim važnim nutrijentima. Izbor treba uskladiti sa celokupnom ishranom i ličnim ciljevima.

Odgovor na pitanje koje mleko sadrži najmanje kalorija vodi ka neslađenim biljnim opcijama poput bademovog i kokosovog mleka. Idealna su ako se traži lagan i nizak unos energije.

