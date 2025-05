Znate li šta je štetnije – so ili šećer? Ovo niko nije očekivao, evo šta tvrde stručnjaci

So ili šećer, šta je štetnije?

Uvek su nam govorili da previše soli i šećera u ishrani nije dobro za zdravlje srca, pa šta da mislimo o istraživanjima koja tvrde da je višak šećera daleko štetniji od soli?

Zašto su šećer i so loši za zdravlje srca

Studija objavljena u američkom časopisu Open Heart navodi da je šećer zapravo gori od soli kada je reč o povišenju nivoa krvnog pritiska i riziku od srčanih bolesti.

Pored sugestije da ljudi trebaju više da se fokusiraju na smanjenje unosa šećera nego na unos soli, istraživači tvrde da smanjenje nivoa soli može, u određenim okolnostima, zapravo više štetiti nego koristiti.

Njihova otkrića, međutim, izazvala su otpor kod drugih naučnika koji tvrde da je za poboljšanje zdravlja srca potrebno držati pod kontrolom i nivoe soli i šećera.

Postoji niz studija koje pokazuju da prekomerna konzumacija šećera može povećati rizik od smrti od srčanih bolesti, kao što je ova studija objavljena u časopisu JAMA Internal Medicine. Ovde je višak šećera izazvao zapaljenje zidova arterija. Upravo je ova konzistentna hronična upala krvnih sudova ta koja može dovesti do srčanih bolesti i moždanih udara. piše futureyouhealth.com.

Sa druge strane, so je neophodna za održavanje balansa tečnosti u telu, ali previše soli može dovesti do povećanja volumena telesnih tečnosti. To pak može podići krvni pritisak, što može uzrokovati ozbiljne probleme sa zdravljem srca poput moždanog udara ili srčanih bolesti.

Kako smanjiti unos soli

Smernice Nacionalne zdravstvene službe (NHS) sugerišu da ne treba unositi više od 6 g (jedna kašičica) soli dnevno.

Evo nekoliko brzih i jednostavnih načina da počnete danas smanjivati unos soli:

Umesto dodavanja ekstra soli u svoja jela, dodajte ukus koristeći zdrave za srce bilje i začine kao sastojke. Izaberite kupovinu svežeg mesa umesto više prerađenih verzija koje obično sadrže znatno veću količinu soli. Da li ste znali da rastvorljive tablete kao što su analgetici i vitaminski dodaci mogu sadržati i do 1g soli po tableti? Gde god je moguće, birajte kapsulirane alternative umesto njih. Kako smanjiti unos šećera Trenutne smernice sugerišu da žene ne bi trebalo da unose više od 50 g šećera dnevno, a muškarci ne više od 70 g.

Tipičan 250 ml čaša voćnog soka može sadržati do sedam kašičica šećera. Pređite na vodu ili sok od paradajza koji su bogati likopenom. Izbacite dodatne kašičice šećera iz svog čaja/kafe. Ako ne možete potpuno bez njih, birajte zaslađivače sa malo kalorija. Ako želite nešto slatko, radije pojedite voće umesto uobičajene čokolade. Iako voće sadrži nešto šećera, takođe je bogato vitaminima, mineralima i vlaknima. Takođe će vam pomoći da dostignete preporučenu dnevnu količinu od pet porcija voća i povrća.

