Znate li šta se dešava sa vašim telom, ako dodajete mleko u kafu? Iznenadiće vas odgovor!

Ako dodajete mleko u kafu možete da obezbedi mnoge vitamine i minerale, posebno kalcijum i vitamin D. Evo kako vaš organizam deluje na to.
Ukoliko svakodnevno dodate mleko u kafu, imamo dobre vesti za vas Upravo to mleko može vašem organizmu da pruži nekoliko benefita, o čemu je za BestLife govorila nutrcionistkinja Lindsi Delk.
1. Dobićete više vitamina i minerala.
Kafa je puna korisnih vitamina i minerala, kao što su riboflavin (vitamin B2), niacin (vitamin B3), magnezijum i kalijum. Takođe je bogat antioksidansima, koji štite vaše ćelije od slobodnih radikala.
Ipak, ako želite da svojoj jutarnjoj šoljici radosti dodate dodatno zdravlje, stručnjaci kažu da mleko može pomoći.
„Mnogi ljudi uživaju u glatkoj teksturi koju mleko dodaje njihovoj šoljici kafe, ali mleko takođe nudi zdravstvene prednosti“, kaže Delk i dodaje da malo mleka može da obezbedi „mnoge vitamine i minerale, posebno kalcijum i vitamin D.
„Ovi hranljivi sastojci su vitalni za izgradnju i održavanje jakih kostiju, zuba i mišića“, kaže ona za Best Life.
2. Daje vam dodatne proteine
Prema Američkom društvu za ishranu, konzumiranje proteina ujutru donosi pregršt zdravstvenih koristi, uključujući pomoć u izgradnji mišića i gubitku težine. Zato su jaja, sa visokim sadržajem proteina, odličan izbor za doručak.
Mleko, koje obično sadrži osam grama proteina po šoljici je još jedan odličan izvor jutarnjih proteina – bilo da se nalazi u vašoj kafi, ovsenim pahuljicama ili žitaricama.
3. Može pomoći u borbi protiv upale
Delk takođe ističe da vam dodavanje mleka u jutarnju šoljicu kafe takođe može pomoći u borbi protiv upale.
„Polifenoli su jedinjenja koja se nalaze u biljkama (uključujući zrna kafe) i deluju kao antioksidansi za kontrolu oksidativnog stresa i upale „, objašnjava ona. Upala je krivac za mnoga hronična stanja, uključujući bolesti srca, rak i Alchajmerovu bolest, prema Klivlendskoj klinici.
„Nedavna istraživanja su otkrila da kada se polifenoli u kafi kombinuju sa proteinima u mleku, to pojačava antiinflamatorne efekte polifenola“, kaže Delk.
4. Može biti dobro za vaš stomak
Kada dodate mleko u kafu, ono takođe povećava pH nivo vašeg napitka, čineći ga manje kiselim. Ako kafa ima tendenciju da „uznemirava“ vaš stomak, mešanje malo mleka u nju može dovesti do manje žgaravice i probavnih tegobe.
Niste ljubitelj redovnog kravljeg mleka? Još bolje. Korišćenje bademovog mleka umesto kravljeg mleka ili drugog biljnog mleka može dodatno neutralisati nivo kiselosti vaše kafe, jer su bademi alkalni. Ovo može biti posebno korisno ako patite od određenih gastrointestinalnih stanja, prema studiji iz 2021. objavljenoj u „Critical Reviews in Food Science and Nutrition“.
