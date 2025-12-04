Znate li šta se dešava u telu kada postimo? Ovako post utiče na varenje, mozak i kožu

Već posle nekoliko dana mogu da se uoče efekti posta na telu, a na samom kraju čovek oseća lakoću, radost i pozitivan odnos prema životu.

Još od kraja 19. veka stručnjaci su proučavali delovanje posta na ljudsko zdravlje i telo

Božićni post traje punih 40 dana sve do 7. januara. Mnogi vernici će se u tom periodu suzdržavati od hrane, neki će u tome biti rigorozniji od drugih, a svi znaju da post okrepljuje i duh i telo.

A šta on tačno radi našem telu? Najkraće rečeno, kada čovek posti, svakog dana pruža dugotrajnu poštedu i obnavljanje svakom organu u telu. Naročito je dobar za zdravlje organa za varenje, a dosta utiče i na kvalitet krvi, koja je osnova zdravlja ljudi.

I to nije novina, još od kraja 19. veka stručnjaci su proučavali delovanje posta na ljudsko zdravlje. I još tada je otkriveno da je to stanje kada je organizam prinuđen da funkcioniše koristeći sopstvene rezerve.

Pokretač osećaja gladi je sam centar gladi. Ukoliko ne jedete, organizam počinje da troši unutrašnje rezerve, prilikom čega se najmanje uzima iz nervnog tkiva, srca i ostalih organa – organizam koristi prvo obolela tkiva, tumore, ciste, izrasline i slično. To i jeste sve ono što ne pripada organizmu i što bi trebalo izbaciti.

Čak se na ovaj način uspešno rešavamo i parazita iz naših tela koji ne žele da izađu dok jedemo jer se i oni sami hrane namirnicama koje mi uzimamo.

I ako ste mislili da ćete naštetiti svom organizmu, treba da znate da su eksperimenti pokazali i da je količina rezervi koje organizam može da koristi tolika da telo može da ide do potpune iscrpljenosti, što iznosi 40 do 50 odsto težine čoveka!

Podmlađivanje kože

Već posle nekoliko dana mogu da se uoče efekti posta na koži. Postaje lepša i blistavija, kao da ste se podmladili nekoliko godina. Oštre linije i bore postaju manje upadljive, koža postaje mlađa, dobija lepšu boju i sjaj, a poboljšava se i sama struktura tkiva.

I dok se organizam odmara, funkcije organa su smanjene, stomak miruje, krvotok se pravilno raspoređuje, a mozak radi logički, rezonovanje je bistro. Strast se smiruje, nagoni ustupaju mesto razumu, tako da tada emocije potpadaju pod kontrolu razuma.

Vitalni organi zaštićeni, nema štetnih posledica

Čak i kada gladujete vitalni organi kao što su mozak, srce, žlezde s unutrašnjim izlučivanjem su u potpunosti zaštićeni i pošteđeni od bilo kakvih štetnih posledica. A naš organizam podstiče izgradnju novih ćelija.

Post u fiziološkom smislu mnogo pomaže našem organizmu. Čisti ga od fizičkog balasta i tako stvara uslove za duhovno čišćenje.

Zato na samom kraju posta čovek oseća lakoću, radost i pozitivan odnos prema životu.

(24sedam.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com