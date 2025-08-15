Zovu ga „četka“ za creva: Razmutite 1 kašičicu ove namirnice u čaši vode i olakšajte varenje za čas

Prirodni saveznik za zdravlje creva

Creva je vrlo važno održavati zdravim, pre svega pravilnom ishranom, ali i uz pomoć malih trikova za detoksikaciju. Psilijum su pahuljice dobijene iz semena biljke plantago, tj. u kombinaciji sa vodom, psilijum pomaže pri varenju jer zbog svojih svojstava omogućava pravu detoksikaciju creva.

U savremenom životnom stilu, koji se često odlikuje dugim sedenjem i konzumacijom brze hrane sa niskim sadržajem vlakana, česti su problemi sa varenjem, što dovodi do sve većeg broja osoba koje se suočavaju sa tegobama poput zatvora.

Psilijum sadrži lipide, nezasićene masne kiseline, vlakna i obilje sluzi, stvarajući efektivno „podmazivanje“ unutrašnjih zidova creva. U situacijama kada se traže prirodna rešenja, ljuske psilijuma su izuzetno korisne, s obzirom na svoju ulogu kao saveznika za zdravlje creva.

Funkcioniše kao svojevrsna „četka“ za creva, olakšavajući proces detoksikacije i izbacivanja štetnih materija iz debelog creva. Zahvaljujući visokom sadržaju polisaharidne sluzi, ljuske psilijuma vežu vodu i povećavaju svoj obim i do 15 puta.

Ova biljka sadrži lipide, nezasićene masne kiseline, vlakna i obilje sluzi, što omogućava efikasno podmazivanje unutrašnjih zidova creva. Dijetalna vlakna u biljci pomažu povećanju zapremine i otpornosti na enzime za varenje, olakšavajući njihov prolazak kroz probavni trakt do debelog creva. Tamo deluju tako što zadržavaju vodu, povećavaju svoj obim i podstiču peristaltiku creva, kako je objavio Zadovoljna.hr.

Kako najbolje iskoristiti ljuske psilijuma?

Jednostavno razmutite kašičicu pahuljica psilijuma u vodi, jogurtu ili voćnom soku, i odmah konzumirajte, budući da brzo formira gelastu teksturu. Preporučuje se popiti dodatnu čašu vode i povećati unos tečnosti tokom dana.

Upotreba ovog prirodnog leka ne donosi štetu zdravlju, ne narušava mikrofloru creva niti ometa proces varenja. Takođe je izuzetno koristan kao podrška za ublažavanje problema poput hemoroida i drugih povezanih sa varenjem.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com