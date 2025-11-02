Zovu ga mlekom, iako to nije: Šveđani ovo piju za dugovečnost, a sada su počeli i Srbi! (VIDEO)

Švedsko „mleko“, poznato kao napitak za dugovečnost, postalo je hit i u Srbiji. Otkrijte njegove zdravstvene prednosti

U svetu zdravlja i ishrane stalno se pojavljuju novi trendovi, ali retko koji izazove toliku pažnju kao švedsko mleko za dugovečnost.

Ovaj napitak, koji se u nordijskim zemljama koristi vekovima, sada je postao pravi hit i među Srbima. Njegova popularnost raste jer se smatra da doprinosi vitalnosti, jača imunitet i produžava životni vek

Posle sojinog i bademovog, novi hit je mleko od krompira koje je proizvela jedna švedska firma Trenutna cena se kreće od 3 do 5 evra po litru.

Mleko od krompira je takođe i odličan izvor vlakana, vitamina B12, gvožđa i folata.

Inače, recept je preuzet od profesorke Eve Tornberg sa Univerziteta Lung koja je još 2017. proizvela neobično ukusnu i kremastu “emulziju od krumpira”. Mleko se prodaje u tri varijante: original, barista i nezaslađeno.

Proizvođači tvrde da je ovo mleko dobar izvor vitamina C, kalijuma, magnezijuma i antioksidansa, kao i da je, što je još važnije, od svih biljnih napitaka najmanje štetan za okolinu. Mleko od krompira sadrži i manje šećera i masnoća, i ne sadrži uobičajene alergene, zbog čega je odličan izbor za ljude koji su osetljivi na laktozu, gluten ili orašaste plodove.

Kako da sami napravite mleko od krompira?

Ogulite krompire i skuvajte ih. Kada su gotovi, ubacite ih u blender. Dodajte im vode do pola i malo mlevenih badema (po želji).

Dodajte prstohvat soli i prirodni zaslađivač. Po želji dodajte i malo ekstrakta vanile. Sve to zajedno izblendujte i stavite u posudu.

Čitav proces pogledajte u videu:

Kako ga piti?

Najbolje je konzumirati ga ujutru, na prazan stomak, ili kao lagani obrok tokom dana. Može se piti samostalno, ali i kombinovati sa voćem, žitaricama ili medom. Na taj način postaje savršena zamena za nezdrave užine i odličan dodatak uravnoteženoj ishrani.

Švedsko mleko za dugovečnost pokazuje da tradicija i nauka mogu ići ruku pod ruku. Ono što su vekovima pili Skandinavci sada je postalo globalni trend, a sve više ljudi u Srbiji ga uvrštava u svakodnevnu ishranu. Ako tražite prirodan način da ojačate organizam i produžite vitalnost, ovaj napitak je vredan pažnje.

