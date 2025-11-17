Zovu je „sirotinjska žitarica“, a jedna je od najzdravijih na svetu: Čuva srce, jača kosti, odlična i za stomak

Zovu ga sirotinjska žitarica, a u stvari je superhrana! Proso čuva srce, kosti i bubrege, a može vam pomoći i da smršate!

Godinama smo je zanemarivali, ali ova „sirotinjska žitarica“ – proso je, u stvari, pravo blago. Vreme je da mu se vratimo!

Bespotrebna težnja da se odreknemo jela koja važe za „sirotinjska„, a prisvojimo neke modernije namirnice, dovela je do toga da prestanemo da jedemo proso. To je velika šteta, s obzirom na mnogobrojne prednosti koje nam ova lako svarljiva žitarica nudi.

Proso je vrsta žitarice koja je okruglasta, veoma sitna i ponegde malo spljoštena. Žuto-bele boje je i ima slatkast ukus. Zrno prosa je obavijeno ljuskom, koja mora da se odstrani pre konzumiranja.

Zašto je proso naša domaća superhrana?

Proso je jedna od retkih žitarica koja u sebi ne sadrži gluten, što je od velikog značaja, jer mnogo ljudi ima alergiju na gluten, a dobro je poznata i činjenica da gluten utiče i na gojenje i gojaznost uopšteno. Sadrži mnogo vitamina i minerala kao što su kalcijum, kalijum, jod, magnezijum, vitamine A, E i B ali sadrži i gvožđe i vlakna, piše Novi.ba.

Izrazito je alkalna (bazna) žitarica, a znamo da se virusi, bakterije i ostala zla koja prate njih teško stvaraju u alkalizovanim, odnosno baznim organizmima.

Proso sadrži ključne amino kiseline koje pomažu izgradnji ii obnovi mišića i ćelija kože. Takođe, bogato je ugljenim hidratima koji se polako vare, pa nam brzo daje osećaj sitosti i pomaže procesu mršavljenja.

Ova žitarica sadrži i prirodne masnoće, koje su ključne za apsorpciju vitamina, uključujući karoten i vitamin D.

Ova žitarica u sebi sadrži karbohidrate, pa je zato dobar izbor hrane za dijabetičare.

Savet kardiologa i spas za bubrege

Kardiolozi širom sveta ga danas preporučuju kao namirnicu koju treba jesti što češće! Razlog je jasan: proso je puno kalijuma koji pomaže u borbi protiv srčanih bolesti, normalizuje krvni pritisak i jača krvne sudove. Prihvatimo savet moderne medicine, ali setimo se da je ovo jelo na našim trpezama bilo vekovima.

Čistač bubrega: Proso je jedna od najboljih namirnica za čišćenje bubrega, a veruje se da pomaže i kod peska ili kamena. Takođe, izuzetno je korisno kod urinarnih infekcija, jer pomaže telu da izbaci višak tečnosti.

Ako vas muči astma, postoji još jedan razlog da se vratite prosu. Istraživanja su dokazala da oni koji ga konzumiraju ređe imaju simptome astme i drugih sličnih naznaka.

