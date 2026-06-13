Zrelost banane menja sve: jedna boja kore smiruje šećer, a druga vam izaziva zatvor, evo koju da birate

Zrelost banane odlučuje da li vam smiruje šećer ili izaziva zatvor. Pogledajte koju boju kore da birate i kada da pijete vodu uz nju.

Zrelost banane nije sitnica oko ukusa, ona odlučuje da li vam ovo voće smiruje šećer u krvi ili vam izaziva zatvor. Ista voćka, dve boje kore, dva potpuno različita efekta na vaš stomak. Trik koji vam štedi muke krije se na sredini teksta, a počinje već kod prvog zalogaja.

Zašto je važno koju boju kore birate

Banane sazrevaju i nakon berbe. Beru se zelene, pa otpuštaju gas etilen i polako menjaju boju. Idu od tamnozelene, preko svetlozelene i žute, sve do smeđe. Kako napreduju, menja im se tekstura, ukus i sastav. Što je banana zelenija, to je tvrđa, opornija i manje slatka. Što je zrelija, to je mekša i slađa.

Niko vas ne truje zelenom bananom. Zelene banane su potpuno bezbedne za jelo, samo imaju drugačiji ukus i teže se gule. Pitanje nije bezbednost, već šta vaše telo radi sa svakom od njih.

Da li zelene banane izazivaju zatvor?

Da, kod osetljivih osoba zelene banane mogu pogoršati zatvor. Razlog je sporo varenje otpornog skroba i pektinskih vlakana, koja se u nezreloj banani teško razgrađuju. Ako već imate sporo varenje, nezrele banane vam ne idu u korist.

Šećer u krvi: gde nezrela banana pobeđuje

Ovde je preokret. Zelene banane su uglavnom skrob, najvećim delom otporni skrob, koji se ponaša kao dijetetsko vlakno. Zato nezrela banana blaže utiče na šećer u krvi i sporije se vari. Kako banana sazreva, skrob se pretvara u šećer. Voće postaje slađe, mekše i lakše za varenje, ali gubi vlakna.

Brojka koja zaslužuje da je zapamtite: kako banane sazrevaju, glikemijski indeks im se udvostručuje. Ako vam je cilj mirniji šećer, jedite ih dok su još malo zelene. Tada dobijate najbolji efekat stabilizacije.

Kako da jedete zelenu bananu, a da ne dobijete zatvor

Rešenje je banalno jednostavno. Ako ne volite pegave banane, a držite se zelenih zbog šećera, posle svake popijte čašu vode. Voda pomaže da vlakna i otporni skrob lakše prođu kroz creva. Tako uzimate dobru stranu nezrele banane, a izbegavate najčešću zamerku.

Za varenje i regulaciju šećera, otporni skrob iz nezrelog voća ima merljiv efekat, što potvrđuje i pregled objavljen u časopisu „Nutrients“, istraživanje o otpornom skrobu i zdravlju creva.

Šta sa prezrelim, pegavim bananama

Pegave banane su slađe i brže se vare. Imaju jači uticaj na šećer u krvi, pa nisu prvi izbor za one koji ga drže pod kontrolom. Ali su mekane, lake za stomak i odlične kad vam treba brza energija ili kad pravite kolač i hlebove.

Bez obzira na zrelost banane i na boju kore, sve banane su dobar izvor kalijuma i vitamina C. Razlika je u skrobu, šećeru i vlaknima, ne u tome jeste li dobili nešto vredno.

Zelene banane u kuhinji

U karipskoj, afričkoj i polinežanskoj kuhinji zelene banane su redovan sastojak. Pošto nisu slatke, idu u slana jela, slično plantanima. Najčešće se kuvaju da omekšaju, ali se jedu i sirove u salatama, gde njihov kiselkast ukus pravi prijatan kontrast. Mogu se pasirati, pržiti ili dodati u ribne čorbe.

A vi, čekate li da banana postane sva pegava ili je grizete dok je još tvrda i zelena? Napišite u komentarima koju boju kore birate i zašto.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com