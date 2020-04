SARAJEVO – Pevačica sevdalinki i tradicionala Amira Medunjanin sa gitaristom Emirom Jugom snimila je i objavila kao jutjub spot čuvenu Stingovu pesmu „Fragile“.

U trenutku kada valja ostati kod kuće u samoizolaciji zbog korona virusa, Amira i Emir su objavili obradu stare Stingove pesme, čiji refren dirljivo i brižno upozorava „da ne zaboravimo koliko smo krhki“ (Lest we forget how fragile we are“).

(Tanjug)