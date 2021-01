AMS zamrzao pomoć za nezaposlene za 93.199 osoba

BEČ – Pandemija korona virusa prošle godine nije dovela u Austriji samo do snažnog porasta broja nezaposlenih, već i do smanjenja otvorenih radnih mesta, a to je prouzrokovalo i smanjenje broja ukidanja pomoći za nezaposlene ili socijalne pomoći.

Servis za zapošljavanje (AMS) „zamrzao“ je pomoć za nezaposlene tokom prošle godine za ukupno 93.199 lica, što je za 36,02 odsto manje nego 2019.godine.

Oko 46 odsto odluka o ukidanju pomoći vezan je za zloupotrebu I odbijanje rada, odnosno doškolovavanja.

U 24 odsto slučajeva sankcije su primenjene zbog nepojavljivanja na kontrolni termin u AMS.

Broj onih koji su prošle godine bili najmanje jednog dana bez posla dostigao je milion, dok je broj prijavljenih otvorenih radnih mesta bio svega 329.449.

(Tanjug)

