Anadolija: Građani CG negoduju zbog vakcina

PODGORICA – Crna Gora je među retkim državama razvijenog sveta koja još uvek nije otpočela vakcinaciju protiv korona virusa, iako su zdravstvene vlasti to najavljivale tokom januara, piše Agencija Anadolija.

Crna Gora još uvek nije obezbedila vakcinu za svoje građane, koji uglavnom, kako se navodi, negoduju zbog kašnjenja vakcinacije. Imajući u vidu da je Crna Gora među zemljama sa najvećom stopom registrovanih slučajeva u odnosu na broj stanovnika, ukazuje se da kašnjenje vakcine dodatno izaziva strah kod ljudi.

U reportaži iz Podgorice, Anadolija piše da to što vakcinacija još uvek nije počela, za građane glavnog grada, ogroman je propust.

„Mislim da se radi o propustu lica i organa koji su bili u obavezi da na današnji dan državljani Crne Gore, kao i državljani drugih evropskih država i država sveta, mogu, ukoliko to žele, da se vakcinišu. To što mi nemamo vakcinu je stvar odgovornosti, a čije odgovornosti, to treba da se utvrdi, jer nije reč o malom, već o ogromnom propustu“, rekla je za ekspozituru turske agencije u Sarajevu Ivana iz Podgorice.

Ivanin sugrađanin Uroš smatra da najveća opasnost zbog kašnjenja vakcine je bojazan da virus ne prodre među starije osobe.

„Ima problema sa starijom populacijom, ali da izdržimo ove mere, pa nadam se da bude što pre“, kaže Uroš.

Penzionerka Jela, jedna je, kako se navodi, od retkih koja je tokom ankete među građanima nosila zaštitnu masku.

Za nju je, kazala je, neshvatljivo da nema vakcine, a da su sredstva već obezbeđena.

„Zato što smo uvek bez para. Bilo je u Fondu oko osam miliona što je država dobila za zdravstvene potrepštine, para je nestalo. Ništa unapred nismo finansirali, kao što su mnoge zemlje to uradile. Uložile su u proizvodnju vakcine i danas dobijaju vakcine. Kao što je uradila Srbija i njima će svako da daje. Mi smo siromašna zemlja, jer se sve pokrade i nikad nemamo para za narod“, rekla je ona.

Njen sugrađanin Dragutin, pak, poziva na strpljenje.

„Treba biti strpljiv, doći će sigurno, neće nas ostaviti bez vakcine. Treba da se vakcinišemo svi, jer jedino tako možemo da se izborimo protiv ove opake bolesti“, kaže Dragutin.

(Tanjug)

