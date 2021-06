Austrijanci očekuju veću inflaciju posle korone

BEČ – Austrijanci očekuju rastu cena posle pandemije korona virusa, pokazuje istraživanje magazina „Trend“.

Tako 83 odsto Austrijanaca polazi od toga da će inflacija snažno porasti u poređenju sa prethodnim godinama.

Najveći rast cena očekuju u vezi troškova stanovanja, kada je reč o gorivu i namirnica.

Prema istraživanju, 58 odsto Austrijanaca očekuje snažno povećanje kirija i cene nekretnina.

Daljih 55 odsto polazi od snažnog rasta cene goriva i struje, a 41 odsto Austrijanaca računa i sa poskupljenjem namirnica.

Većina, to jest 53 odsto želi da ulaže svoj novac, ako dođe do snažnijeg pada vrednosti novca i to u zlato i deonice, kao i nekretnine.

