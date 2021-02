Bajden danas u poseti Fajzeru, velika potražnja za vakcinama

VAŠINGTON – Američki predsednik Džo Bajden planira da danas poseti pogon farmaceutske kompanije Fajzer u gradu Kalamazu, u saveznoj državi Mičigen, kako bi razmotrio mogućnosti ubrzanja proizvodnje i isporuka vakcine protiv kovid-19, prenosi Rojters.

Agencija navodi da Bajden obilazi najveći proizvodni pogon Fajzera i jedini u SAD u kome se proizvodi vakcina protiv kovid-19, u tenutku kada vlada velika potražnja za vakcinama, a manje od 15 odsto stanovništva u zemlji je trenutno imunizovano protiv korona virusa.

Glavni zdravstveni savetnik u američkoj administraciji Entoni Fauči potvrdio je novinarima tokom ove nedelje da je glavni cilj vlade povećanje broja doza koje svake nedelje stižu saveznim državama i gradovima, ali da je potražnja trenutno daleko veća od raspoloživih vakcina.

Rojters podseća da je Bela kuća ranije ovog meseca rekla da će korisititi ovlašćenja iz Zakona o odbrambenoj proizvodnji kako bi pomogla Fajzeru da brže dobije potrebnu opremu za pojačavanje proizvodnje, a očekuje se da će Bajden razgovarati o toj inicijativi s rukovodiocima kompanije.

Agencija navodi da je Fajzer po ugovoru obavezan da isporuči SAD 300 miliona vakcine koju je razvio s nemačkim Biontekom, a kompanija je do kraja janura isporučila 29 miliona doza i potvrdila isporuke 100 miliona doza do kraja marta i još 100 do kraja maja, a ostatak ugovorenih doza do kraja jula.

Američka kompanija još nije isporučila Evropskoj uniji oko 10 miliona doza vakcina koje su ugovorom precizirane da budu u decembru, potvrdili su zvaničnici EU za Rojters.

Fajzer i Biontek su najavili da im je cilj da ove godine naprave oko dve milijarde doza vakcine protiv kovoid-19, prenosi agencija.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.