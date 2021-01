Bogota: Policijski čas će trajati skoro dve nedelje

BOGOTA – Glavni grad Kolumbije će uvesti policijski čas koji će trajati skoro dve nedelje, najavila je gradonačelnica Bogote Klaudija Lopez, navodeći da će ceo grad biti u još jednom potpunom lokdaunu predstojećeg vikenda.

Noćni policijski caš uveden je prošle sedmice i trajao je do nedelje, pa je nakratko prekinut, ali će se nastaviti od danas i trajaće do 28. januara, preneo je Rojters.

Tokom trajanja policijskog časa, građani ne smeju da izlaze iz kuće u periodu od 20.00 do 04.00 časova, pojasnila je gradonačelnica.

Na sve to, u petak od 20.00, Bogota će ući u opšti karantin sa totalnim restrikcijama po pitanju kretanja po gradu, i to će trajati do ponedeljka 25. januara u 04.00, navela je ona.

„Razumem da je mladim ljudima dosta svega, da su umorni od nošenja maski, da su željni druženja sa prijateljima i da bi hteli da vide svoje porodice. Međutim, postoji rizik da zaraze svoje roditelje, bake, deke ili tuđe porodice“, rekla je Lopez.

Bogota je uvela karantin na teritoriji celog grada prethodne dve nedelje, tokom kojeg su građani bili primorani da ostanu u svojim domovima, neprehrambene prodavnice i firme su zatvorene, a jednoj osobi iz jednog domaćinstva je dozvoljeno da kupuje hranu ili lekove, dok je prodaja alkohola zabranjena.

Kupovina u prodavnicama moguća je samo uz ličnu kartu i ta mera će ostati na snazi, pojasnila je Lopez.

Kolumbija je od početka izbijanja pandemije korona virusa zabeležila 1,9 milion slučajeva, kao i nešto više od 49.000 smrtnih slučajeva.

U Bogoti, koja je zabeležila oko 560.000 inficiranih ljudi, popunjenost intenzivne nege u bolnicama je na 93.2 odsto, prema podacima vlade.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.