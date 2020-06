Bohucki: Virus i dalje prisutan, neophodno korišćenje adekvatne zaštite

Epidemiolog Zavoda za javno zdravlje u Subotici Nebojša Bohucki izjavio je da se u Subotici od sredine prošle nedelje, na lični zahtev testiralo više od 30 osoba na prisustvo antitela na korona virus.

Bohucki je za portal Magločistač rekao da su ovi testovi veoma osetljivi, i da pozitivan nalaz ne mora da znači da neko zaista ima virus, zato što se to dešava kod takvih brzih testova.

„U tom slučaju je potrebno da se uradi sledeći korak, a to je uzimanje brisa iz nosa (pi-si-ar test) koji otkriva prisustvo genetskog materijala virusa u nosu. To je već mnogo sigurnije. Ovo je jedini način da vidimo da li je neko bio u prošlosti u kontaktu sa virusom jer otkriva prisustvo antitela klase IgM i IgG“, kazao je Bohucki.

Objasnio je da je IgM pokazatelj akutne, sveže infekcije, medjutim, ukoliko je samo IgG pozitivan, u tom slučaju se ne radi pi-si-ar, zato što je on pokazatelj ranijeg kontakta sa virusom, dok IgM zahteva dalju dijagnostiku.

„S obzirom na to da je ovo nov virus, ukoliko je neko IgG pozitivan, ne možemo reći sa sigurnošću, ali se smatra da osoba jeste zaštićena od konkretnog serotipa koji izaziva ovo oboljenje. Korona virus se dosta razlikuje geografski, ako je bio dominantan u jednom delu sveta, na primer u Evropi, mi smo otvaranjem granica izloženi i drugim vrstama serotipa koji može da dodje, a pitanje je kako će se to onda manifestovati na naš imunitet. Medjutim, čim se otvaraju granice, to će neminovno doći“, rekao je Bohucki.

Dodao je da nauka pokušava da izolacijom virusa sakupi te najdominantnije serotipove i da jedna potencijalna vakcina pruži zaštitu istovremeno protiv više različitih oblika ovog virusa.

„Život ide dalje, neminovno. Mora se živeti. Nije opasno da se ide na more, da se gradovi obilaze. Jednostavno, nije odlazak negde opasan. Opasno je ako ne koristimo zaštitu. Maska je odlična u zatvorenom prostoru, provetravanje prostorija, češće pranje ruku, bez dodirivanja lica, nosa, očiju, što je veoma opasno“, naveo je Bohucki.

On je ocenio da mnogi imaju hrabre izjave da će biti ovako ili onako u budućnosti, ali da zapravo to još uvek niko ne pouzdano ne zna.

„Virus je tu. Vanredno stanje je prošlo. Epidemija i dalje traje. Mi ne znamo šta će biti na jesen, tek ćemo da vidimo“, smatra Bohucki.

Subotičani koji su pozitivni na kovid-19 šalju se dalje u Respiratornu ambulantu Doma zdravlja u Subotici. Do sada je na lični zahtev obavljeno oko 200 testiranja putem brisa iz nosa i svi su rezultati bili negativni na virus.

(Beta)

