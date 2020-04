Đoković donirao značajna sredstva bolnici u Bergamu

BERGAMO – Najbolji teniser sveta Novak Đoković donirao je značajna finansijska sredstva bolnici u Bergamu, italijanskom gradu, koji je najviše stradao od korona virusa.

Srpski teniser, koji je nedavno pomogao svojoj zemlji sa medicinskom opremom i respiratorima vrednim milion evra, potom učestvovao u humanitarnim akcijama u Španiji, zajedno sa Rafaelom Nadalom, želeo je da pomoć Bergamu bude anonimna, ali direktor bolnice Peter Asembergs podelio je ovu informaciju gostujući u čuvenoj emisiji „Porta a porta“ na RAI UNO.

„Dobili smo značajne donacije iz inostranstva i to me je zadivilo. Ono što me je impresioniralo je Novak Đoković. Dao je milion Srbiji, svojoj zemlji, a kada je čuo vest o Bergamu, mislio i na nas. Za mene ovo sjajan čovek, nadam se da ću moći da ga zagrlim“, rekao je Asemebergs.

Đoković je prethodno i putem društvenih mreža pružao podršku Italiji i kako navode mediji na Apeninima, osim što je svetski broj 1, dokazao je da je šampion humanosti.

(Tanjug)