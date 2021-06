Doktor Kon o svadbama, novom popuštanju mera – sada je najklizavije

Epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon ocenio je danas da je skoro nemoguće da se u Srbiji ponovi situacija s kovid-19 kakva je bila u decembru, martu i aprilu, ali je dodao i da je, što se tiče jeseni, nemoguće sada reći da virusa neće biti.

„Beograd je veliki znak da se poboljšava situacija. Situacija je neuporedivo bolja nego u decembru, martu i aprilu. Usuđujem se da kažem da takav porast (zaraze) više nije moguć, jer bi moralo da dođe do velike promene virusa. Ali, sada reći da neće biti više ničega, neodgovorno je“, rekao je Kon za TV Prva.

On je dodao da je malo verovatno da će na leto biti znatnog porasta.

„Nedelje su u pitanju da spustimo virus do tog nivoa da nema ozbiljnog rizika, da se mirno otvaramo. Kad se mirno otvorimo, neće biti klasičnih zabrana, nego će sve biti prepušteno organizatorima događaja. Vakcinacija je jedini izlaz“, objasnio je Kon.

On je dodao da je Beograd u stagnaciji po broju obolelih.

„Beograd, koji je prednjačio u opadanju broja obolelih, sada stagnira, dok u manjim mestima brže opada. Usporavanje pada znači da je vreme još klizavo. Opuštanje može dovesti do ponovnog povećanja. Nedelje nas dele od mirne situacije. Pokušavamo da izbalansiramo mere tako da se i dalje spušta obolevanje, da virus više nema potencijal da se ponovo podigne. Sada smo u situaciji, kako sam rekao, da je virus u nokdaunu“, rekao je Kon.

Za Kona, utakmice s publikom su neprihvatljivo u ovom trenutku.

„Znam da je nestrpljenje veliko, ali se mora sačekati. Neprijatno me pogodilo što je bilo publike na utakmicama. Čim se neko tako izdvoji, kreće lavina: “Kako mogu oni, a ne možemo mi?“ Onda se stvara atmosfera bojkota mera. Trenutno je prisustvo virusa tri osobe na 100.000, znači ako je na košarkaškoj utakmici Zvezda – Budućnost bilo 4.000 ljudi, postoji verovatnoća da nema virusa, ali opet, postoji neki rizik. Kada je to tako masovno kao što je utakmica, to je za mene poziv na bojkot“, naglasio je Kon.

Što se tiče organizacije svadbi, sve će biti prepušteno organizatoru.

„Ako neko planira svadbu, moraće da razmišlja da li su mu gosti vakcinisani ili nisu, preležali kovid-19 ili nisu, testirani ili nisu. To će biti moralna obaveza organizatora“, zaključio je Kon.

(Tanjug)

