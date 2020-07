Dr Kon ne očekuje vakcinu ove godine: Moraćemo da živimo sa virusom

Epidemiolog Predrag Kon smatra da se i pored manjeg broja restristrovanih slučajeva nego prethodnih dana, preveliki broj ljudi i dalje zaražava.

Gostujući u emisiji „Oko“, Kon je istakao važnost poštovanja propisanih pravila, do kojih ljudi ne drže dok ne vide nekog svog ko je oboleo, i najavljuje da ne bi trebalo da bude restriktivnih mera, preneo je sinoć RTS.

Kon je rekao da se osim broja zaraženih, prate i drugi parametri, kao što to je broj prijavljenih u kovid ambulante.

On je istakao da bi moglo da se govori o zaravnjenju krive, ukoliko svuda bude opadao broj pacijenata u bolnicama, ali da je velika mesta, kao što je Beograd, teško staviti pod kontrolu.

U velikim gradovima, dovoljan je jedan incident da dođe do širenja virusa, objasnio je Kon, ukoliko je virus jak i ukoliko naleti na neku osetljivu grupu, što je moguće da se desi u bilo kojem kolektivu.

Govoreći o merama u cilju borbe protiv korona virusa, Kon je rekao da ne bi trebalo da bude značajnih restrikcija.

„Ne bi trebalo da bude restriktivnih mera, treba da pratimo situaciju, ali ne na način da nas ona potpuno obuzima, jer ćemo morati da živimo sa virusom do vakcine, koju ćemo još čekati“, rekao je Kon.

U vezi sa tim, Kon je istakao važnost poštovanja mera koje su na snazi, kao i kontrole njihovog sprovođenja, i rekao da se ljudi na ova pravila ne obaziru sve dok neko njihov oboli.

„Nažalost, dok stanovništvo ne vidi nekog svog obolelog, ne poštuju se mere. Ja nisam za kažnjavanje, već za kontrolu. Inspekcija mora da izađe, a ako ne može da naplati kaznu, onda je to neprihvatljivo. Za mene je frustrirajuće da čim javite dobru vest, odmah vidimo nepoštovanje mera“, ističe Kon.

Komentarišući protekli period, kada je posle prolećnog pika došlo do smirivanja epidemije, a onda i do naglog porasta broja obolelih, rekao je da je ovakva situacija posledica preteranog opuštanja.

„Jasno je da je došlo do preteranog opuštanja. Našim ponašanjem direktno utičemo na prenošenje virusa. Kod nas je popuštanje mera počelo još 27. aprila. Ekonomija direktno utiče na donošenje odluka, kao i različiti događaji kao što su izbori, utakmice. Kada se postavi pitanje odgovornosti, naravno da je bilo nepoštovanja mera na svim nivoima“, smatra Kon.

Osvrnuo se i na razne otpore i nepoverenje u vezi sa pandemijom, koja predstavlja potpuno novo iskustvo za čitav svet.

U tom kontekstu je prokomentarisao otpor prema nošenju maski i vakcinisanju.

„Pitanje je zašto je postojao otpor prema nošenju maski, a sada je jasno da one imaju efekta. Veliko je pitanje da li je potrebno da se nose maske i u spoljnom prostoru. Na jesen sa zahlađenjem može se očekivati novi talas bez vakcine, a ja je ne očekujem ove godine. Naravno da sam zabrinut kada vidim nepoverenje ljudi, ali na kraju neka istraživanja govore da bi polovina ljudi bila spremna da primi vakcinu, a to je sasvim dovoljno“, rekao je Kon.

(Sputnjik)

