Drastično: NBA hitno prekinula sezonu zbog koronavirusa!

Čelni ljudi NBA lige saopštili su da se do daljenjeg neće igrati utakmice u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu zbog koronavirusa, prenose sportski mediji.

Sve utakmice koje su počele u noći između srede i četvrtka biće i završene. Do ovakve odluke došli su jer je centar Jute Rudi Gober testiran pozitivan na koronavirus.

Following Rudy Gobert's positive COVID-19 test, the NBA is in an indefinite suspension. https://t.co/h7YpWMrvGE

Gober se nije osećao najbolje i zbog toga je utakmica između Oklahome i Jute prvo kasnila, a potom je i odložena.

Before tipoff, CP3 reportedly went over to the Jazz bench and asked "What's wrong with Rudy?”

They all told him to get away. All the players are now quarantined in their locker rooms and are being tested for the coronavirus, per @royceyoung pic.twitter.com/eQ5x16l1iu

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 12, 2020