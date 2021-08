Drobnjak: Putarine ostaju iste ove godine, mada su najniže

BEOGRAD – Vršilac dužnosti direktora Javnog preduzeća (JP) „Putevi Srbije“ Zoran Drobnjak rekao je sinoć da se ove godine cena putarina na srpskim putevima verovatno neće menjati, mada je najniža u regionu.

Drobnjak je komentarišući navode o mogućem povećanju putarina za TV Tanjug rekao da je samo u februaru bilo manje korekcije od jedan odsto i da će on tražiti povećanje od pet odsto za sledeću godinu.

„Putarina za 220 kilometara od Beograda do Niša košta 1 000 dinara, što je osam evra, dok je u susednoj Hrvatskoj za sličnu relaciju 20 evra, a oni su je u sezoni podigli bar za 20 odsto“, naveo je direktor „Puteva Srbije“.

On je objasnio da se novac od putarina koristi za održavanje saobraćajnica, ne samo autoputeva već i lokalnih, što je ukupno 15 750 kilometara.

Direktor Puteva Srbije potvrdio je i da se u cilju povećanja bezbednosti saobraćaja radi na projektu uvođenja naplate putarine za kamione teže od 12,5 tona na magistralnim putevima, kako bi se oni usmerili na autoputeve.

„Tražili smo da kamioni plaćaju putarine na magistralnim putevima ili onima prvog reda pre svega zbog bezbednosti, da smanjimo broj nastradalih na Ibarskoj magistrali, jer šleperi ne mogu da idu ovim putem, treba da idu autoputem, a radimo i na projektu da teretna vozila plaćaju pređene kilometre fakturisanjem preko portala i uređaja za elektronsku naplatu“, objasnio je Drobnjak.

On je potvrdio da je ovog leta zabeležen povećani intenzitet saobraćaja i da je poslednjeg vikenda prošlo skoro 780 000 vozila srpskim autoputevima, a ukupan prihod od naplate putarina je bio veći od 390 miliona dinara, što je, kako je naglasio, samo delom nadoknadilo gubitke iz prošle godine zbog korona virusa.

On je istakao i da se u Srbiji trenutno gradi oko 1000 kilometara puteva.

Napomenuo je i da je potrebno više stručne radne snage, kao što su rukovaoci građevinskim mašinama i zanatski radnici na izgradnji putne infrastrukture i mostova, što je dobro plaćen posao.

On je rekao da na obilaznicama koje se grade oko Beograda ima i velikih problema navodeći da se u pravcu koji ide do Pančeva radi tunel uz poteškoće kako regulisati saobraćaj dok traje izgradnja, a u delu od Bubanj Potoka prema motelu „1000 ruža“ potrebno je da JP Vodovod i kanalizacija urade projekat za kanalizacionu mrežu.

Lokalni putevi koji su oštećeni izgradnjom autoputa Preljina-Požega biće popravljeni do marta ili aprila sledeće godine, i od izvođača će se tražiti da saniraju puteve koje oštete tokom izgradnje jer je to deo ugovora sa njima, pa ukoliko ga ne ispoštuju to će im biti naplaćeno, rekao je Drobnjak.

Prema njegovom mišljenju, vreme je da se Pančevački most sruši i da se napravi novi, jer je mnogo star, a u ovaj projekat trebalo bi da budu uključeni grad, železnica, Mostogradnja kao firma.

„Kada budu postojale alternative drugih mostova trebalo bi da se on sruši, a ako novca bude bilo, to je plan u naredne tri do četiri godine“, dodao je Drobnjak.

(Tanjug)

